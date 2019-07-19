Haberler» Güncel» Haber

'Rinti'nin yuvası Ankara Barosu oldu

Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın sokakta bulduğu 'Rinti' adı verilen yavru köpeğin bakımını, baronun sosyal tesis görevlileri üstlendi.

19.07.2019 14:34

Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın sokakta bulduğu 'Rinti' adı verilen yavru köpeğin bakımını, baronun sosyal tesis görevlileri üstlendi. Rinti'nin, baronun sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Çankaya İncek'teki evinden çıkarken bahçe kapısının önünde köpek sesi duydu. Sağkan, annesi olmayan yavru köpeği alıp, Ankara Barosu'nun Gölbaşı'nda bulunan sosyal tesislerine götürdü. Burada süt verilerek karnı doyurulan yavru köpeğe, çalışanlar tarafından 'Rinti' adı verildi. Rinti, yeni evine kısa sürede alışırken, baronun sosyal medya hesabından köpeğin bir fotoğrafı paylaşıldı. "Annesini kaybetmiş bir halde sokakta ağlarken bulunan Rinti, dosta korku düşmana güven vermek üzere Ankara Barosu Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi'nde bekçi olarak işe başlamıştır. Tüm meslektaşlarımız ve kamuoyuna sevgiyle duyurulur" notuyla paylaşılan fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
16:24   DÜZCE SELDEN ETKİLENEN ESMA HANIM KÖYÜNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR-DRONE
16:24   İZMİR'DE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ - YENİDEN
16:23   Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı
16:23   Gaziantep savunmasını anlatan "kuşatma" filmi TRT'de
16:23   Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
16:22   BAŞAKŞEHİR'DE SU SAYACI HIRSIZLARI YAKALANDI
16:22   Selçuklu'nun en büyük kervansarayı ziyaretçilerini ağırlamaya hazır