'Rinti'nin yuvası Ankara Barosu oldu



Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın sokakta bulduğu 'Rinti' adı verilen yavru köpeğin bakımını, baronun sosyal tesis görevlileri üstlendi. Rinti'nin, baronun sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Çankaya İncek'teki evinden çıkarken bahçe kapısının önünde köpek sesi duydu. Sağkan, annesi olmayan yavru köpeği alıp, Ankara Barosu'nun Gölbaşı'nda bulunan sosyal tesislerine götürdü. Burada süt verilerek karnı doyurulan yavru köpeğe, çalışanlar tarafından 'Rinti' adı verildi. Rinti, yeni evine kısa sürede alışırken, baronun sosyal medya hesabından köpeğin bir fotoğrafı paylaşıldı. "Annesini kaybetmiş bir halde sokakta ağlarken bulunan Rinti, dosta korku düşmana güven vermek üzere Ankara Barosu Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi'nde bekçi olarak işe başlamıştır. Tüm meslektaşlarımız ve kamuoyuna sevgiyle duyurulur" notuyla paylaşılan fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı.