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Rio de Janeiro Valisi Witzel'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Brezilya'da Rio de Janeiro eyaleti Valisi Wilson Witzel korona virüse yakalandı.

15.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:04
Rio de Janeiro Valisi Witzel'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Brezilya 'da Rio de Janeiro eyaleti Valisi Wilson Witzel korona virüse yakalandı.

Rio de Janeiro eyaleti Valisi Wilson Witzel yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Witzel Twitter hesabında yayınladığı videoda, son günlerde ateş ve boğaz ağrısı olduğunu belirterek iyi hissetmediğini ifade etti. Korona virüsü testi yaptırdığını aktaran Witzel, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Öte yandan Brezilya'da 24 bin 920 korona vakası bulunurken bin 489 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

Etiketler: Brezilya, Twitter, Güncel
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