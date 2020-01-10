Rion Brown, TOFAŞ'ta

TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Euroleague ekibi Panathinaikos 'ta forma giyen Amerikalı guard Rion Brown'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kadrosuna takviye gerçekleştirdi. Mavi yeşilliler, THY Euroleague ekibi Panathinaikos'tan Amerikalı guard Rion Brown ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Son 2 yılını Yunanistan'da geçiren Brown, 2018-2019 sezonunda Promitheas Patras formasıyla Yunanistan Ligi'nde çıktığı 35 maçta 10.8 sayı - 3 ribaund - 2.3 asist; FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 maçta 15.3 sayı - 4.8 ribaund - 1.9 asist ortalamalarını tutturdu. Rion Brown; 2019-2020 sezonunda ise Panathinaikos formasıyla Yunanistan Ligi'nde 8 maçta 6.3 sayı - 1.8 ribaund - 2.3 asist ortalamalarıyla oynarken, Euroleague'de ise bu sezon 5 maçta süre aldı.ABD'li oyuncu TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 15 numaralı formayı giyecek.