Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Riot Games'in FPS Oyunu Valorant Kapalı Beta Kayıtları Başladı!

Riot Games'in yeni FPS oyunu Valorant'ın kapalı betası açıldı! 5'e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

07.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:51
Riot Games'in FPS Oyunu Valorant Kapalı Beta Kayıtları Başladı!
Riot Games'in yeni FPS oyunu Valorant'ın kapalı betası açıldı! 5'e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Riot Games tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Valorant'ın kapalı betası bugün açılıyor. Valorant kapalı beta, Kanada , Amerika, Türkiye, Rusya, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde oynanabilecek. Kapalı betaya katılmak için oyuncuların Riot Games hesabına giriş yapmaları ve hesaplarını Twitch hesaplarına bağlamaları gerekiyor. Oyuncuların ayrıca Valorant yayınlarını Twitch üzerinden izleyerek betaya katılma şansı yakalayabileceği belirtildi.

Twitch yayıncılarının hemen oynamaya başladığı Riot Games yapımı FPS oyunu Valorant, 2020 yazında çıkış yapacak. Sistem gereksinimleri noktasında, Dünya genelinde herkesin rekabet edebilmesi amacıyla çok farklı PC donanımında çalışabilmesi için optimize edildiği söyleniyor. Oyunun yapımcısı tarafından paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

En Düşük Donanım Özellikleri - 30FPS

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
Ekran Kartı: Intel HD 3000

Önerilen Özellikler - 60FPS

İşlemci: Intel i3-4150
Ekran Kartı: Geforce GT 730

Yüksek Donanım Özellikleri - 144+FPS

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz
Ekran Kartı : GTX 1050 Ti

PC Donanım Önerisi

Windows 7/8/10 64-bit
4GB RAM
1GB VRAM

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Kanada, Intel, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Riot Games'in FPS Oyunu Valorant Kapalı Beta Kayıtları Başladı! - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

19:36: Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü - Haberler 19:35: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmete açıldı - Haberler 19:34: Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi - Haberler 19:32: Gaziantep'te karantinaya alınanlara bando morali - Haberler 19:30: Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler