Riot Games'in FPS Oyunu Valorant Kapalı Beta Kayıtları Başladı!
Riot Games'in yeni FPS oyunu Valorant'ın kapalı betası açıldı! 5'e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkçe dil desteğiyle geliyor.
07.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:51
Riot Games tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Valorant'ın kapalı betası bugün açılıyor. Valorant kapalı beta, Kanada , Amerika, Türkiye, Rusya, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde oynanabilecek. Kapalı betaya katılmak için oyuncuların Riot Games hesabına giriş yapmaları ve hesaplarını Twitch hesaplarına bağlamaları gerekiyor. Oyuncuların ayrıca Valorant yayınlarını Twitch üzerinden izleyerek betaya katılma şansı yakalayabileceği belirtildi.
Twitch yayıncılarının hemen oynamaya başladığı Riot Games yapımı FPS oyunu Valorant, 2020 yazında çıkış yapacak. Sistem gereksinimleri noktasında, Dünya genelinde herkesin rekabet edebilmesi amacıyla çok farklı PC donanımında çalışabilmesi için optimize edildiği söyleniyor. Oyunun yapımcısı tarafından paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:
En Düşük Donanım Özellikleri - 30FPS
İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400Ekran Kartı: Intel HD 3000
Önerilen Özellikler - 60FPS
İşlemci: Intel i3-4150Ekran Kartı: Geforce GT 730
Yüksek Donanım Özellikleri - 144+FPS
İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHzEkran Kartı : GTX 1050 Ti
PC Donanım Önerisi
Windows 7/8/10 64-bit4GB RAM1GB VRAM
Kaynak: Tamindir