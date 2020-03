Riot Games'in Overwatch Görünümlü Rekabetçi Oyunu Yakında Geliyor!

Riot Games, çok yakında hayranlarının karşısına Overwatch görünümlü bir Counter Strike oyunuyla çıkacak. Geliştirici, oyunun kapalı beta'sının 7 Nisan'da başlatılacağını duyurdu. Beta sürümün ne kadar kapsamlı olacağı ve ne kadar süreyle erişime açık olacağı henüz bilinmiyor ancak Riot Games, oyuncuların geçerli (seçkin) kabul edilebilmesi için Riot ve Twitch hesaplarını bağlantılı hale getirmeleri gerektiğini belirtiyor.Riot Games, "Bölgenizde kapalı beta etkinleştirildiğinde, kapalı beta erişimine sahip olma fırsatı için Twitch'teki belirli Valorant yayınlarını izleyin." uyarısında bulunuyor.Kapalı Beta 7 Nisan'daValorant'ın beta sürümü tüm dünyada erişime açık olmayacak, en azından lansmanda durumun böyle olacağını söyleyebiliriz. Beta sürümü, Kanada, Avrupa, Rusya, ABD ve Türkiye'deki kullanıcılar için erişime açılacak.Valorant'ın baş yapımcısı Anna Donlon, erişimin sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmasının, devam eden pandemik salgından kaynaklandığını belirtti. Anna Donlon, "Planımız Valorant kapalı beta'sını dünyanın dört bir yanındaki oyunculara olabildiğince çabuk getirmekti ancak COVID-19 salgını bu planları etkiledi ve daha geniş küresel bir erişimin önüne geçti. Şu an için, kendimizi daha hazır hissettiğimiz bölgelere odaklandık. Önümüzdeki aylarda ise oyun, diğer birçok bölgede daha erişime açıklacak." diye konuştu.Bu Yaz Piyasaya ÇıkarılacakValorant geçtiğimiz yılın Ekim ayında Project A kod adıyla ilk ipuçlarını vermeye başlamış ve gelişini duyurmuştu. Valorant, Riot Games'in League of Legends (LoL) evreni dışındaki ilk oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunun, Overwatch'ın güçlü ve renkli karakterleriyle birlikte CS: GO'nun 5 vs 5 rekabetçi taktiksel silahlı oynanışını birleştirdiği söylenebilir.Valorant'ın tam sürümünün ise PC için bu yaz aylarında hazır olacağını belirtelim. Valorant hakkındaki tüm detaylara ulaşabilmek için oyunun resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir