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Riot Games'in Yeni Oyunu Valorant Tamamen Türkçe Olacak

League of Legends'ın yapımcısı Riot Games tarafından geliştirilen 5'e 5, karakter tabanlı taktiksel nişancılık türündeki Valorant'ın tamamen Türkçe olacağı açıklandı.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Riot Games'in Yeni Oyunu Valorant Tamamen Türkçe Olacak
League of Legends'ın yapımcısı Riot Games tarafından geliştirilen 5'e 5, karakter tabanlı taktiksel nişancılık türündeki Valorant'ın tamamen Türkçe olacağı açıklandı. Valorant'ı Türkçe olarak sunabilmek için ünlü seslendirme sanatçılarının yedi aydır çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Merakla beklenen Valorant Türkçe dil desteği açıklaması yapılmış oldu.

Valorant'ta 13.000 kelime oyun içi metin, 25.000 kelime oyun dışı metin ve 14.000 kelime seslendirme çevirisi gerçekleştirildi. Saatlerce süren kalite kontrol testlerinin yapıldığını ve bu sayıların her geçen gün artığı belirtildi.

Valorant Türkçe dil desteği var mı?

Valorant'ta Breach karakterini Umut Tabak, Cypher karakterini Selim Yeğin, Sova karakterini Murat Aydın, Viper karakterini Hümay Güldağ, Phoenix karakterini Onur Kırış, Brimstone karakterini Itri Koşar, Sage karakterini Damla Özüduru, Jett karakterini Berrak Kuş, Omen karakterini Levent Yıldız ve dış sesi Merih Tangün seslendirdi.

Kapalı Beta Süreci

Valorant'ın kapalı beta süreci 7 Nisan tarihinde Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak. Valorant'ın kapalı beta süreci de tamamen Türkçe olarak oynanabilecek. Valorant'ın kapalı betasına katılmak için ilk olarak bir Riot Games hesabına sahip olmanız gerekiyor. Ardından Riot Games hesabınızı Twitch hesabınıza bağlayın. Son olarak, Twitch'te öne çıkarılan belirli Valorant yayınlarını izleyerek kapalı betaya katılma şansı elde edebilirsiniz.

VALORANT Tamamen Türkçe olarak 7 Nisan'da kapalı betaya geliyor!@OnurKIRIS @damlabbcn @iremalniacik pic.twitter.com/UM7WEcUAK5
— valoranttr (@VALORANTtr) April 3, 2020

Kaynak: Tamindir



Etiketler: League Of Legends, Teknoloji
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