Ripple Ceo'su: Swıft'le Ortaklık Yapmıyoruz, Onların Yerini Alıyoruz

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:09



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:09

BITCOIN'den sonra gelen en büyük kripto paralardan biri olan Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, uluslararası bankacılık ödeme sistemi SWIFT ile ortaklık iddialarını yalanladı.Bloomberg TV'ye konuşan Garlinghouse, finansal kuruluşların daha hızlı ve modern teknolojiler aradığını belirtti. Garlinghouse şöyle konuştu:"Yakın geçmişte SWIFT bankalar arası transferlerde Blockchain teknolojisini çözüm olarak görmediğini söylemişti. Oysa biz şimdiden onlardan yüzün üzerinde müşteri kaptık. Demek ki müşteriler SWIFT ile aynı düşünmüyor."Garlinghouse, "Aslında her gün gerçekleştirdiğimiz operasyonlara bakarsanız yaptığımız şey SWIFT'in yerini almak" dedi.Merkezi Brüksel'de olan SWIFT sisteminin iki yüz ülkede çoğu banka olan 11 bin müşterisi bulunuyor. - Öz