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Risk devam ediyor, evlerine giremiyorlar

Samsun'da dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarı ve bahçesi çöken binadaki risk devam ediyor, apartman sakinleri evlerine giremiyor.

23.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:04Risk devam ediyor, evlerine giremiyorlar
'da dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarı ve bahçesi çöken binadaki risk devam ediyor, apartman sakinleri evlerine giremiyor.

ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın, Afanlı Deresi'nde yapılan ıslah çalışmasından dolayı istinat duvarı ve bahçesi çökmüştü. Bina sakinleri büyük panik yaşamış, akabinde bina boşaltılmıştı. Çöken bölgede güçlendirme çalışması devam ediyor. İstinat duvarının altına kayalar yerleştirilerek kayma riski önlenmeye çalışıyor. İki gündür evlerine giremeyen apartman sakinleri yakınlarının yanında kalıyor.

"Bugünde eve giremeyeceğiz"

Apartman sakini Sinan Arslan olay hakkında bilgi verdi. O gün büyük panik yaşadıklarını ifade eden Arslan, "Binamızda beton kayması oldu. Biz de korku ile aşağıya indik. Şu ana kadar eve daha girme müsaadesi verilmedi. Hafriyat çalışmaları devam ediyor. Atakum Belediyesinden yetkililer geldi. Kazık çakılmadan kesinlikle çalışmalar bitmeyecek. Yüklenici firma çalışmalara devam ediyor. Bugün de eve giremeyeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kıbrıs Caddesi, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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