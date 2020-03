Risk grubundaki vatandaşlar mümkün olduğunca kalabalık yerlere çıkmamalı Koronavirüs aşısının çıkması 1 buçuk yılı alabilirKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Bu bireylerin mümkün olduğu kadar kalabalık alanlardan uzak durmaları gerekiyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında toplu bulunulan yerlerde özellikle maske kullanılabilir""Sıcakların artışı solunum yolu enfeksiyonları azalma eğilimine giriyor fakat global bir sorun olduğu için bütün dünyada iklim değişikliği olsa da başka alanlara kayabilir global şekilde dünyamız etkilenebilir"ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Bu bireylerin mümkün olduğu kadar kalabalık alanlardan uzak durmaları gerekiyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında toplu bulunulan yerlerde özellikle maske kullanılabilir" dedi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel önemli açıklamalarda bulundu.Yeni tip koronavirüsün tüm dünyada hızla yayıldığına ve küresel bir sorun olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yamanel, vakayı her an beklediklerini ve Türkiye'de vakaya rastlanmasının kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Yamanel, "Tabi ülkemizde bu kadar gecikmesinin sebebi de sağlık bakanlığımızın ve devletimizin aldığı tedbirler oldu. Biz en başından beri Sağlık Bakanlığımız gerekli önlemlerin en iyilerini seçerek uyguladı. Bu yüzden de bizde çok geç göründü" diye konuştu.Bundan sonraki süreci de hassasiyetle yöneteceklerinin altını çizen Yamanel, Bakanlık tarafından bugüne kadar yapılan uyarılara dikkat çekerek, "Vatandaşların kişisel kişisel hijyen kurallarına uymak çok önemli. Elleri sık sık yıkamak, kalabalık yerlere mümkün olduğu kadar çıkmamak, çıkacaksak cerrahi maske kullanmak önemli. Mümkün olduğu kadar tokalaşmamaya öpüşmemeye özen göstermek dikkat edeceğimiz şeyler arasında" şeklinde konuştu.Bağışıklık sisteminin önemini vurgulayan Yamanel, "Beslenmemize dikkat etmek gerekiyor bu dönemde özellikle bunun dışında bağışıklığı güçlendirecek bir hap bir tedavi önermiyoruz" dedi.Özellikle 60- 65 yaş üzerinde vatandaşların ve kronik hastalığı olan bireylerin risk altında olduğunu hatırlatan Yamanel, "Bu bireylerin mümkün olduğu kadar kalabalık alanlardan uzak durmaları gerekiyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında toplu bulunulan yerlerde özellikle maske kullanılabilir" ifadelerini kullandı.Şu an için alınan önlemlerin üst düzeyde olduğunu kaydeden Yamanel, görülen vaka sayısına göre önlemlerin sıkılaştırılabileceğini belirtti.Dünyada aşı çalışmalarının yapıldığını fakat aşının çıkması için önümüzde bir, bir buçuk yıl olduğunu belirten Yamanel, sıcak havada virüslerin yaşamadığı söylemlerine ilişkin de,"Sıcakların artışı solunum yolu enfeksiyonları azalma eğilimine giriyor fakat global bir sorun olduğu için bütün dünyada iklim değişikliği olsa da başka alanlara kayabilir global şekilde dünyamız etkilenebilir" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: İHA