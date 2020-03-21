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Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti

Ülkemizde koronavirüsün görülmesinden sonra özellikle risk grubunda bulunan yaşlılara evde kalmaları yönünde uyarılar yapıldı. Uyarıları dikkate almayan yaşlı bir adam; önce habercilere hakaret etti, sonra da kendisine tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekti.

21.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:51

Tokat 'ta koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tüm vatandaşlara özellikle de yaşlılara sokağa çıkmamaları yönünde çağrı yapıldı. Alınan tedbiri önemsemeyerek sokağa çıkan yaşlı bir adam ise, habercilere hakarete ettikten sonra çevrede kendisine tepki gösteren kişilere bıçak çekti.

KAMERALARI GÖRÜNCE KÜFÜR ETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs uyarıları kapsamında toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmaları istenirken, Tokat'ta risk grubundaki birçok vatandaş bu uyarıyı dikkate almadı. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan banklarda oturan vatandaşlarla röportaj yapan basın mensupları beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Haber çalışması yaparken basın mensuplarının işine sözle engel olmaya çalışan yaşlı adam kameralar kendisine döndüğünde hakaretler ve küfürler etmeye başladı.

BIÇAK ÇEKEN YAŞLI ADAM, GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen yaşlı adamla bir vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Etrafa küfürler savurmaya devam eden yaşlı adam kendisine müdahale etmeye çalışan kişiye bıçak çekti. Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan şahsa polis ekipleri müdahale etti. Bir türlü sakinleştirilemeyen ve hakaretlerine devam eden şahıs, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İsmin O.D (75) olduğu öğrenilen şahsa polis ekipleri tarafından bıçak bulundurması nedeniyle idari işlem yapıldı.

''EVDE KALINCA HANIMLA KAVGA EDİYORUZ''

Evinde canı sıkıldığı için sokağa çıktığını ifade den 69 yaşındaki Hasan Öğmen ise kendisini genç hissettiğini belirterek, "Bitki çayları kullanıyorum kendime dikkat ediyorum. Vitaminli yiyecekler tüketiyorum. Çok şükür sağlıklıyım, korkum da yok. Devletin aldığı tedbirleri destekliyorum. Dışarıda fazla gezip de topluluk içerisine girmiyorum, vakit geçiriyorum. Evde vakit geçmiyor, hanımla kavga ediyoruz yoksa." dedi.

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Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Etiketler : Polis, Tokat, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (14)
TASARIMCI34:Kendini sağlıklı hissediyormuş!, Beyinsiz sana bulaşıp zarar vermese evdeki hanıma bulaştırabilirsin, kafa bunu almıyor ama, bu kadarına beyni çalışmayacak kadar cahil! Ne aptal insanlar var şu dünyada ya 7''den 70''e
Cevap Yaz 1 4
...:Tokat mı? Hayatımda gördüğüm en cahil insanlar. Özelliklede yaşlıları.
Cevap Yaz 1 6
PESİMİST:bayburt erzurum konya
0 5
CAHİLLER:sivas tokat ve iç anadolu bölgesinde birçok il ve meşhur Adana buralar yobazın bol insanında az olduğu iller.
Cevap Yaz 3 6
İRONİYAPMA:Beynini az kullanan vatandaş yada beyni olmayan arkadaş !!! Artık şu il il ayrım yapmaktan, insanları ötekileştirmekten vazgeçin!!! Sen bu illeri ne hakla küçümsersin. Öncelikle mega kent denilen yurdum insanlarına bir bak! İstanbul halkının hemen hemen hepsi dışarda piknik yapıyor yada yürüyüş yapıyor e be beyninin 0, 00001 ini bile kullanamayan arkadaş. Artık şu ayrımdan vazgeçin. Gel Adana''ya gör nasıl bir tedbir var aklın, hayalin şaşar. Adana medeniyetin başkentidir söylemlerine dikkat et!!
1 0
OMER DURSUN:dede lütfen evde çıkma.
Cevap Yaz 3 2
EH:70 yaşındaki adam şu hareketi yaparmı ey bire cahil dedeee
Cevap Yaz 1 1
ÜZGÜN:ne geliyorsa başımıza böyle cahillerden geliyor
Cevap Yaz 2 32
ÖLEYDİN İYİYDİ:oksijen israfı öl bence sakıncası yok valla
3 3
ANALİTİK DÜŞÜNEN ADAM:Bırakın bunları kırılıp gitsinler, bazıları emekli ve hala çalışıyor onların yerine gençler gelir hiç olmazsa
Cevap Yaz 0 2

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