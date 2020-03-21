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Risk gurubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti

Risk gurubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan risk gurubundaki bir yaşlı habercilere hakaret ederek, çevrede tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekti.

21.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:24
Risk gurubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
TOKAT - Tokat 'ta korona virüs tedbirleri kapsamında tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan risk gurubundaki bir yaşlı habercilere hakaret ederek, çevrede tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekti.
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsü uyarıları kapsamında toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmaları istenirken, Tokat'ta risk gurubundaki birçok vatandaş bu uyarıyı dikkate almadı. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan banklarda oturan vatandaşlarla röportaj yapan basın mensupları beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Haber çalışması yaparken basın mensuplarının işine sözle engel olmaya çalışan yaşlı adam kameralar kendisine döndüğünde hakaretler ve küfürler etmeye başladı. Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen yaşlı adamla bir vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Etrafa küfürler savurmaya devam eden yaşlı adam kendisine müdahale etmeye çalışan kişiye bıçak çekti. Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan şahsa polis ekipleri müdahale etti. Bir türlü sakinleştirilemeyen ve hakaretlerine devam eden şahıs polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İsmin O.D olduğu öğrenilen şahsa polis ekipleri tarafından bıçak bulundurması nedeniyle idari işlem yapıldı.
"Evde vakit geçmiyor"
Evinde canı sıkıldığı için sokağa çıktığını ifade den 69 yaşındaki Hasan Öğmen, kendisini genç hissettiğini belirterek, "Bitki çayları kullanıyorum kendime dikkat ediyorum. Vitaminli yiyecekler tüketiyorum. Çok şükür sağlıklıyım korkumda yok. Devletin aldığı tedbirleri destekliyorum. Dışarıda fazla gezip de topluluk içerisine girmiyorum, vakit geçiriyorum. Evde vakit geçmiyor, hanımla kavga ediyoruz yoksa" diye konuştu. Risk gurubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti

Kaynak: İHA

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Risk gurubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
Etiketler : Polis, Tokat, 3. Sayfa

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Yorumlar (2)
ZİYAA:Allah akİl-fikir versin ihtiyar! Bence sokağa çıkma yasağı ilan edilsin. . . Bu böyle olmayacak. . .
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VATANDAŞ:Şu teksil fabrikalarınida kapatın devletimizden ricamız onlarca insan ağız ağıza çalıştırılıyor böyle vürüse nasıl engel olunacak birine bulaştımı herkes evlerinede bulaştıracak mesala şuan tuncelide açık kapamıyorlar
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