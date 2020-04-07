Risk İştahında Toparlanma Var…

Avrupa'da koronavirüs pandemisi kaynaklı vaka sayısındaki azalan trend ile hisse senedi piyasalarındaki pozitif seyire destek oluyor. Yeni işlem gününde Asya piyasalarına pozitif bir görünüm hâkim. Hemen hemen bütün endeksler artıda. Global piyasalarda risk iştahındaki normalleşme çabalarıyla birlikte BIST100 endeksinin güne pozitif başlaması beklenebilir. Koronavirüs pandemisi kaynaklı haber akışı, ülkelerden ve merkez bankalarından gelen ekonomiye destek paketleri gündemdeki yerini koruyor.

USDTRY… FED'in Ardından IMF de Swap Kanalı Tasarlıyor… Geçtiğimiz hafta Güney Afrika'nın kredi notunun düşürülmesiyle birlikte gelişen piyasa ülke para birimleri satış baskısı altında fiyatlanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde Dolar TL kurunda geçen haftadan beri yaşanan hareketlilik devam etti. Dolar global bazda güçlü konumunu korurken gelişen piyasa ülke para birimleri kayıplarını geri almaya çalışıyor. IMF elinde ABD tahvili olmayan ülkeler için swap limiti tasarlamaya başladı. Kurumlar olası bir dolar likiditesi krizinin önüne geçmeye çalışıyor. 6.78 seviyelerine test eden Dolar TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.76 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… 7.32 Seviyelerinde… Gelişen piyasa ülke para birimleri majör para birimleri karşısında baskı altında kalıyor. Euro TL kuru yeni işlem gününde 7.32 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

EURUSD… Euro Dolar Karşısındaki Kayıplarını Geri Alma Çabası İçerisinde… Yeni haftanın ilk iş gününde piyasalarda risk iştahındaki toparlanmaya rağmen doların güçlü kaldığını gördük. Piyasalar Avrupa'dan gelen koronavirüs pandemisine ait olumlu verilerle tünelin ucundaki ışığa tamamen ikna olmuş değil. Dolar endeksi kritik eşik 100 puanın üzerindeki güçlü bir şekilde duruyor. Parite dün Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte 1.08 seviyesinin altına düşerken, öğleden sonra denge arayışına girdi. Sentix Euro Bölgesi tüketici güveni 2008 krizinden bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte Dolar Euro karşısında güçlendi. Euro bölgesinde koronavirüs pandemisi sonrasında yükselen siyasi kriz derinleşiyor. Birliğe üye devletlerin kriz esnasında birbirlerine olan tutumu AB'nin geleceğini sorgulatıyor. Euro Dolar paritesi yeni işlem gününü ilk saatlerinde 1.0830 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD… Güvenli Varlık Talebinden Destek Buldu… Ons altın öncü merkez bankalarının parasal genişleme programları ve güvenli varlık talebinden destek buluyor. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen olumsuz makroekonomik verilerin gölgesinde yükselişe geçen altının ons fiyatı yeni haftaya da yükselişle başladı. Altında güvenli varlık talebi devam ettiği sürece kısa vadede geri çekilmelerin sınırlı kalması beklenebilir.

GLDGR… Yeni Rekor Seviyeler Test Edildi… Altının ons fiyatındaki yükseliş ve Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketten destek sağlayan gram altın fiyatları yeni rekor seviyeleri test ediyor. Bugün 364 TL seviyelerini test eden gram altın 361 TL seviyelerine gerilemiş durumda.

BRENT… Rusya ve Suudi Arabistan Kaynaklı Gerilim Sürüyor… Petrol üreticileri azalan global talebin gölgesinde fiyatları düşürüyor. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol fiyatı savaşında OPEC toplantısında ateşkese gidebileceği beklentileriyle yükselmişti. Şu anda iki taraftan gelen mesajlar toplantıdan uzlaşının çıkacağını teyit eder nitelikte değil. Petrol piyasasında bekle gör havası hâkim. Belirsizlik yüksek volatiliteye neden oluyor. Brent petrolde günlük yükseliş %3'e yaklaştı. Varil fiyatı 33 USD seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500… Geçmiş Haftalardaki Kayıplarını Geri Alma Çabası İçerisinde… ABD hisse senetleri global piyasalarda risk iştahındaki toparlanmadan destek buldu. Geçen hafta sert satış baskısı altında kalan hisse senedi piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı. S&P500 endeksinde yükseliş %5'i buldu. Yatırımcılar en kötünün geride kalıp kalmadığına dair bir sinyal arıyor. Her şeyin tamamen normale döndüğünü söylemek için henüz çok erken. Piyasalar koronavirüs pandemisi kaynaklı haberler takip etmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler