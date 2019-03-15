Risk Merkezi Raporu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından yoğun olarak talep edilen yeni bir hizmet daha, Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, e-Devlet kapısına entegre ediliyor. Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılıyor. Bu hizmet kapsamında kullanıcılar, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilecek.

SMS İLE BİLGİ VERİLECEK

Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet kapısında yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile kimliklerini doğruladıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçerek, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporlarından birini talep edebilecek.

İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, buraya gelen taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek.

TÜM BORÇLAR GÖRÜLECEK

Gelen SMS içerisinde, hazırlanan raporu indirmek için kullanılacak "rapor şifresi" yer alacak. Kullanıcı, SMS ile yapılan bilgilendirmenin ardından e-Devlet kapısından kimliğini doğrulayarak giriş yapıp "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçtiğinde, Türkiye Bankalar Birliğinin doğrulama ekranına yönlendirilecek, SMS ile gelen şifrenin bu ekrana girilmesinin ardından rapor görüntülenebilecek.

Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek. Ayrıca banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık veya kapalı durumdaki borçlar da son 10 yılı kapsayacak şekilde görüntülenebilecek.