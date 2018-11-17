"Riske Gerek Yok"

SENAD OK
1. Koeman ile takımın dokusu tuttu. Bu yüzden yeni bir maceraya atılmaktan kaçınıldı.
2. Kulübün mali yapısının yeni bir hoca için yeterli olmaması belirleyici rol oynadı.
3. Sezon başındaki gibi şu dönemde de marka bir teknik adam bulmak çok zor olacaktı.
4. Koeman'ın kendini ispat çabası içinde olması da dikkat çeken unsurların başındaydı. Fenerbahçe
Yönetimi, Erwin Koeman ile yola devam ediyor. Teknik Direktör Phillip Cocu
'nun gönderilmesinden sonra geçici olarak Koeman ile çalışan yönetimin seçeneklerinden biri zaten Hollandalı çalıştırıcıydı. Ancak sezon sonuna kadar takımın başında kalabilmesi için Koeman'ın kendini güçlü kılması gerekiyordu. Bu yüzden alınacak sonuçlar belirleyici olacaktı. Galatasaray
, Anderlecht
ve Alanyaspor
maçlarındaki sonuçlar, oyun ve oyuncu tercihleri Koeman'ın taraftarın gözünde de geçer not almasını sağladı. Bu sayede yönetim Koeman ile devam kararı aldı. Yönetimin bu tercihinde temel üç gerekçe bulunuyor.
Maceraya girilmedi Aykut Kocaman
'ı gönderme konusunda büyük zorluk yaşayan sarı-lacivetliler Cocu ile bir maceraya atılmış ve istediğini alamamıştı. Şimdi benzer bir maceraya atılmak büyük risk taşıyordu. Koeman ile takımın dokusu tuttu. Yeni bir teknik adamın uyum sorunu ve doku uyuşmazlığı yaşaması, takım adına kabus anlamına gelebilirdi.
Para problemi
Kulübün mali durumu da şu an için iyi değil. Mart'tan sonrası ise belirsiz. Yeni bir teknik adamın maliyeti, isteyeceği transferler ve üzerine Koeman'ın maliyeti eklenince sarı-lacivertli kulübün ekonomik olarak bunları karşılaması mümkün gözükmüyordu.
Hoca gelmiyor
Bunun yanısıra büyük ve marka yabancı teknik adam getirmek de zor. Sezon başı birçok önemli isimle görüşen sarı-lacivertliler bu isimleri ikna edemedi. Cocu da ilk teklifi kabul etmemişti. Yönetimin ikinci teklifi ve ısrarı sonucu Hollandalı hoca öneriye "evet" demişti.
Hırsı ve istediği
Koeman'ın hırsı ve ispat çabası içinde olması da yönetimin dikkat ettiği unsurların başındaydı. Kardeşi Roland'ın gölgesinde kalan Erwin Koeman sonunda aradığı fırsatı buldu. Bunu iyi değerlendirmek istemesini de yönetim şans olarak görüyor. Uyumlu çalışma yapısı, futbolcularla yakın ilişki kurması gibi artılar da söz konusu.
Fenerbahçe
17 Kasım 2018 Cumartesi 08:20