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Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi

Konya'da riskli olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen binada yaşayan anne ve kızı, duruma tepki gösterip kendilerini eve kilitledi. Bununla da yetinmeyen anne ve kızı, gelen polis ekiplerini benzin döküp evi yakmakla tehdit etti.

12.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:19
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Selma Bedir ve kızı Zeynep Bedir'in yaşadıkları binanın, riskli olması sebebiyle yıkımına karar verildi. Durumu kabullenmeyen anne ve kızı, kendilerini eve kitleyerek binayı yakacaklarını söyledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis, ikisini de gözaltına aldı.

ANNE VE KIZI, KAPI KIRILARAK GÖZALTINA ALINABİLDİ

Konya'da, riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen eve kendilerini kilitleyen Selma Bedir ve kızı Zeynep Bedir, benzin döküp, içeriyi ateşe vereceklerini söyledi. 3 saat süren çabaya rağmen ikna olmayan anne- kız, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Karatay ilçesine bağlı Hamzaoğlu Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde, Selma Bedir ve kızı Zeynep Bedir'in yaşadığı 2 katlı evin, 6306 sayılı kanun gereği riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi. Bedir ailesine de evi tahliye etmeleri için tebliğ gönderildi. Tahliye edilmemesi üzerine bugün belediyeye ait yıkım ekipleri, polis eşliğinde eve geldi. Anne ve kızı eve kendilerini kilitleyip, bidondan benzin dökerek, içeriyi ateşe vereceklerini söyledi. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık görevlileri ile uzlaştırıcı polis ekibi bölgeye çağrıldı. Yaklaşık 3 saat süren çabaya rağmen ikna olmayan Selma Bedir ve kızı Zeynep Bedir, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırması üzerine içeri giren polisler tarafından gözaltına alındı. Belediye ekipleri de eve girip, eşyaları dışarı taşıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler : Selma, Anne, 3. Sayfa, Güncel

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