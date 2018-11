Riskli Binaları Dönüştürme Gerçeğini Unutmamamız Gerekiyor"

30 Kasım 2018 Cuma 13:33



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor." dedi.Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Süleymaniye Yenileme Alanı Proje Temel Atma Töreni'nde, Yalova'da sabah 05.36 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini anımsatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Depremin bugün hasar vermediğini ancak geçmişte verdiğini belirten Kurum, "Bugüne kadar bu depremlerde yaklaşık 80 bin vatandaşımızın canını kaybettik. Malımıza, şehirlerimize büyük zararlar verdi. Dolayısıyla bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinde yaklaşık 592 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:"Bu dönüşümlerle birlikte yaklaşık 8,5 milyar lira bakanlık olarak kaynak aktardık. Bunların bir kısmı dönüşüm projelerine finansman desteği, bir kısmı kira desteği, bir kısmı da faiz desteği olmak üzere yaklaşık 8,5 milyar lira kaynak aktardık. Tabii dönüşümle alakalı bizim aslında stratejimiz ecdadımızın bize bıraktığı eserleri yeniden ihya etmek."Yeni kentsel dönüşüm projelerinde yatay mimari anlayışıyla hareket edeceklerini kaydeden Kurum, "Ülkemizde dönüşmesi gereken 5 milyon konutu çok hızlı bir şekilde, bütün şehirlerde buna ilişkin bir kentsel dönüşüm planı yaparak ve o plana da tüm ilçelerimiz, büyükşehirlerimiz ve bakanlık olarak uyarak, çok kısa zamanda bu dönüşümü gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.Süleymaniye bölgesinin manevi anlamda çok değerli olduğuna ve çok sayıda değerli eserin de bölgede bulunduğuna değinen Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:"Her yıl burada Mimar Sinan'ı anıyoruz. Onun anısına aşure dağıtılıyor. Aşure dağıtımında baktık Mimar Sinan'ın mezarının etrafında, ecdadın bize bıraktığı eserler maalesef yıkılmış, köhneleşmiş durumda. İnsanın gerçekten vicdanını sızlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2006 yılında bu bölge yenileme alanı ilan edildi. Toplamda 4 bölgeden oluşuyor. Yaklaşık 800 bin metrekare alan. İlk etabı 102 bin metrekare. 102 bin metrekare alanda 330 tane tescilli eserimiz, 370 tane de yeni yapılacak bina var. Yeni yapılacak binalar da yine eskisine uygun bizim tarihimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü yansıtan, şehrin 500 sene önce yönetiminin yapıldığı alanda, insanların mutlu yaşadığı, huzurlu bir şekilde her türlü faaliyetleri burada gerçekleştirdiği, içinde hastanesi, okulu, spor salonu, kültürel ve sosyal alanları içinde barından bir proje olacak.""İlk etabın maliyeti 2 milyar 900 milyon lira"Projenin gerçekleşmesiyle yaklaşık 700 bağımsız birim olacağını belirten Kurum, "2 milyar 900 milyon lira ilk etabın maliyeti. Günümüzde artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. İstanbul zaten dünyanın göz bebeği, Süleymaniye projesi de yapıldığı zaman Süleymaniye'de İstanbul'un yeniden göz bebeği haline gelecek." dedi.Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı:"Qatari Diar firması bu projenin proje ortağı. O anlamda ben kendilerine teşekkür ediyorum projeye dahil oldukları için. Eminim ki bu projeye girmekle birlikte yurt dışında yaptıkları, finanse ettikleri birçok projeden daha çok memnun olacaklar. Kardeş bir ülkede böyle bir yatırım yaptıkları için ayrı bir mutluluk içerisinde olacakları şüphesiz. Biz bu eserleri yeniden ihya ettiğimizde ecdadın, Mimar Sinan'ın ve Fatih Sultan Mehmet bize bıraktığı eserleri, bu bölgedeki bütün şehitlerimizin ve ecdadımızın emanetini en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktaracağız. Bu projenin İstanbul'a ve Fatih'e hayırlı olmasını temenni ediyorum."