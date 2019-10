Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Özellikle riskli gruplar için grip aşısı çok önemli. Aksi halde sinüzitten zatürreye, menenjitten beyin iltihabına kadar ölümcül komplikasyonlar ortaya çıkabilir." dedi.

Prof. Dr. Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gribin dünyada her yıl ortalama beş milyon kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 300 bin kişinin gripten hayatını kaybettiğini söyledi.

Özellikle riskli gruplar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanların, grip aşısı olarak hastalığa karşı önlem alması gerektiğini belirten Yorulmaz, gribe karşı korunmada aşının en önemli araçlardan biri olduğunu ifade etti.

Grip aşısının halk sağlığı açısından önemine vurgu yapan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Kimi zaman bazı doktor arkadaşlarımız aşıya karşı tutum içindeler. Ama önemli olan burada kar ve zarar hesabı yapmaktır. Özellikle riskli gruplar için grip aşısı olmak çok önemli. Aksi halde sinüzitten zatürreye, menenjitten beyin iltihabına kadar varan ölümcül komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Kimi insanlarda aşı sonrası bazı durumlar yaşansa bile riskli gruplarımızı, ölümcül tehlike taşıyabilecek hastalığa sahip insanlarımızı, bir biçimde gribe karşı çok iyi korumak durumundayız. Bunun da en iyi araçlarından bir tanesi grip aşısı."

Yorulmaz, grip aşısının yüzde 60-70 gibi bir koruyuculuğu olduğunun altını çizerek, "Riskli gruplar ve bağışıklığı düşük olan insanların yanı sıra bu insanlarla birlikte yaşayan insanların da grip aşısı olmasında yarar var. Grip aşısı bu yıl 4 grip türünü içeren bir aşı. Her yıl salgın yapan grip virüsü şekil değiştirdiği için grip aşısının içerisindeki virüs türleri de değişiklik göstermekte. Bu tür aşıların her yıl yeniden yapılması gerekmekte." diye konuştu.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda grip aşısının yan etkilerine dair önemli bir bulguya rastlanmadığını dile getiren Yorulmaz, aşının içerdiği maddelere karşı alerjisi bulunan ve üç yaşından küçük çocukların aşı olmaması önerisinde bulundu.

"Aşı, 6-8 ay boyunca hastalıktan koruyor"

Yorulmaz, grip aşısı döneminin, grip virüsünün yaygın biçimde toplumda dolaşmaya başlamasından iki hafta önce olduğunu ifade etti.

Risk gruplarının aşı olmayı ihmal etmemesi gerektiğine işaret eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Aşı yapıldıktan sonra etkisi 2-3 hafta içerisinde başlıyor. Dolayısıyla bu dönemden önce insanlarımızı aşılamış olmamız önemli. Aşı, 6-8 ay boyunca hastalıktan koruyor. Aşıdan sonra küçük grip benzeri bir hastalık tablosu ortaya çıkabilir. Çok hafif tablodur. Ciddi bir komplikasyon olmayacaktır. Kısa zamanda çok küçük hafif belirtilerle bu durum atlatılacaktır."

Kaynak: AA