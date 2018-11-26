Riskli Yapılar Ortadan Kaldırılıyor

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için tüm mahallelere, parklar, yeşil alan ve çocuk oyun alanları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da hem mahalle güvenliği için risk oluşturan hem de depreme karşı dayanıksız eski binaları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Hacıseyfettin Mahallesi, Karadavut Sokakta bulunan 3 metruk bina ile kullanımda olan ancak uygulama imar planında park alanında bulunan 2 binayı kamulaştırdı. Mülk sahiplerince tahliyesi tamamlanan iki bina ile özellikle madde bağımlılarının mesken edinmesi yüzünden bölgede güvenlik açısından tehdit unsuru oluşturan 3 metruk binanın yıkımına başlandı. Özellikle güvenlik için risk oluşturan metruk binaların yıkılması bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.