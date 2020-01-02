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Rita Ora ve 55 yaşındaki annesi tekne pozlarıyla birbirine meydan okudu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, annesi Vera Ora ile tekne keyfinden kareler paylaştı. Ünlü şarkıcı ve annesinin bikinili tekne pozlarına ise beğeni yağdı.

02.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:00 Rita Ora ve 55 yaşındaki annesi tekne pozlarıyla birbirine meydan okudu

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan başarılı şarkıcı Rita Ora, tekneyle çıktıkları deniz turunun keyfini çıkardı. Genç şarkıcı ve annesi sosyal medyada verdiği pozlarla adeta birbirine meydan okudu.

ANNE-KIZ BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ailece çıktıkları tatilde Rita Ora ve annesi aynı yerde benzer pozlar verdiler. Hem annesi hem de kızı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Rita Ora

KIZINA MEYDAN OKUYOR

Ünlü şarkıcı Rita Ora'nın 55 yaşındaki annesi Vera Ora (Saatçihu) bir süre önce kelimenin tam anlamıyla bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Üç çocuk annesi Vera Ora, yatın güvertesinde çekilen bu pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı. Ora, fiziği ile iltifat dolu yorumlar aldı.

Vera Ora

GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ

3 çocuk annesi Vera Ora, kızının ünlenmesiyle birlikte basının da ilgi odağı haline geldi. Psikiyatri uzmanı olduğu öğrenilen Vera Ora, 35 yaşında göğüs kanseri hastalığı geçirmiş, Rita Ora'nın bu hastalıktan sonra sık sık panik atak geçirdiğini bir röportajında dile getirmişti. Ayrıca 55 yaşındaki anne Ora, Şubat 2019'da bir mayo serisinin yüzü olduğu ortaya çıktı.


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