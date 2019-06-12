12.06.2019 14:54
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Ritüel Filmi

Ritüel Filmi

Ritüel filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ritüel filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Midsommer, genç bir kadının ve onun erkek arkadaşının İsveç'te yerel bir pagan kültünün avı haline gelene kadar geçirdikleri yolculuğu anlatıyor. Kill List tarzı olan yapımın yönetmen koltuğunda Sundance ve South by Southwest film festivallerinde boy gösteren ve eleştirmenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan 'Ayin'in yönetmeni Ari Aster oturuyor. Filmin başrollerinde Lady Macbeth ile yıldızı parlayan Florence Pugh, Detroit'in yıldızları Jack Reynor ve Will Poulter'a ek olarak William Jackson Harper yer alıyor.


Yönetmen: Ari Aster
Senaryo: Ari Aster
Oyuncular: Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper, Liv Mjönes, Anna Åström, Julia Ragnarsson, Björn Andrésen, Louise Peterhoff, Henrik Norlén , Isabelle Grill, Archie Madekwe, Austin R. Grant, Ellora Torchia, Anki Larsson, Johan Matton, Vilhelm Blomgren, Gunnel Fred
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Midsommar
Yapımcı Firma: B-Reel Feature Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce, İsveççe
Filmin Süresi: 140 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 26.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
İsveç, Yönetmen, Sinema