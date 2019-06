Ritüel Filmi

Ritüel Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Midsommer, genç bir kadının ve onun erkek arkadaşının İsveç 'te yerel bir pagan kültünün avı haline gelene kadar geçirdikleri yolculuğu anlatıyor. Kill List tarzı olan yapımın yönetmen koltuğunda Sundance ve South by Southwest film festivallerinde boy gösteren ve eleştirmenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan 'Ayin'in yönetmeni Ari Aster oturuyor. Filmin başrollerinde Lady Macbeth ile yıldızı parlayan Florence Pugh, Detroit 'in yıldızları Jack Reynor ve Will Poulter 'a ek olarak William Jackson Harper yer alıyor.Ari AsterAri AsterFlorence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper, Liv Mjönes, Anna Åström, Julia Ragnarsson, Björn Andrésen, Louise Peterhoff, Henrik Norlén , Isabelle Grill, Archie Madekwe, Austin R. Grant, Ellora Torchia, Anki Larsson, Johan Matton, Vilhelm Blomgren, Gunnel FredDramaMidsommarB-Reel Feature Films2019ABDİngilizce, İsveççe140 dk.Bir Film26.07.2019