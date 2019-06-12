Ritüel Filmi

Midsommer, genç bir kadının ve onun erkek arkadaşının İsveç
'te yerel bir pagan kültünün avı haline gelene kadar geçirdikleri yolculuğu anlatıyor. Kill List tarzı olan yapımın yönetmen koltuğunda Sundance ve South by Southwest film
festivallerinde boy gösteren ve eleştirmenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan 'Ayin'in yönetmeni Ari Aster oturuyor. Filmin başrollerinde Lady Macbeth
ile yıldızı parlayan Florence Pugh, Detroit
'in yıldızları Jack Reynor ve Will Poulter
'a ek olarak William Jackson
Harper yer alıyor.Yönetmen:
Ari AsterSenaryo:
Ari AsterOyuncular:
Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper, Liv Mjönes, Anna Åström, Julia Ragnarsson, Björn Andrésen, Louise Peterhoff, Henrik Norlén , Isabelle Grill, Archie Madekwe, Austin R. Grant, Ellora Torchia, Anki Larsson, Johan Matton, Vilhelm Blomgren, Gunnel FredFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
MidsommarYapımcı Firma:
B-Reel Feature FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizce, İsveççeFilmin Süresi:
140 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
26.07.2019Ritüel Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.comİsveç
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