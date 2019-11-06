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RİVA KAVŞAĞI'NDA MİNİBÜS DEVRİLDİ, YARALILAR VAR (1)

KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı.

06.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:25 RİVA KAVŞAĞI'NDA MİNİBÜS DEVRİLDİ, YARALILAR VAR (1)
KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı

Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden minibüs, tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulanan yaralılara müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araç

-Ekiplerin yaralılara müdahalesi


- İstanbul

Riva, Güncel

Kaynak: DHA

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