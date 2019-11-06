RİVA KAVŞAĞI'NDA YUMURTA YÜKLÜ MİNİBÜS DEVRİLDİ

KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patlayan yumurta yüklü minibüs takla atarak, devrildi. Yumurtaların etrafa saçıldığı kazayı minibüs sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden Tanju Kaya yönetimindeki 34 GK 6938 plakalı yumurta yüklü minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi. Kasada bulunan yumurtalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan Abrurrahim Adım yaralandı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Adım, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü ise Riva Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ/

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kaza yapan minibüs

-Etrafa saçılan yumurtalar

-Minibüsün vinç ile kaldırılması

-Olay yerindeki otoyol çalışanları

-Genel ve detay

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ/

-Takla atan araç

-Ekiplerin yaralılara müdahalesi

- İstanbul