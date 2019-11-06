Haberler » Güncel » Riva Kavşağı'nda yumurta yüklü minibüs devrildi

Riva Kavşağı'nda yumurta yüklü minibüs devrildi

KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patlayan yumurta yüklü minibüs takla atarak, devrildi.

06.11.2019 19:57 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:57 Riva Kavşağı'nda yumurta yüklü minibüs devrildi
KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patlayan yumurta yüklü minibüs takla atarak, devrildi. Yumurtaların etrafa saçıldığı kazayı minibüs sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden Tanju Kaya yönetimindeki 34 GK 6938 plakalı yumurta yüklü minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi. Kasada bulunan yumurtalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan Abrurrahim Adım yaralandı.  İlk tedavisi olay yerinde yapılan Adım, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü ise Riva Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

 


- İstanbul

Riva, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:56   Erdoğan-Trump görüşmesi
00:55   Su altında Atatürk Portresi yaptılar
00:54   'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
00:53   3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti
00:52   'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 01:00:19