River Plate-Boca Juniors Maçı Arjantin Dışında Oynanacak!

Çıkan olaylar nedeniyle ikinci kez ertelenen River Plate- Boca Juniors
maçının Arjantin
dışında oynanmasına karar verildi.
CONMEBOL'un yaptığı açıklamaya göre; Copa Libertadores finalinin ikinci maçı 8 ya da 9 Aralık
tarihinde oynanacak. Maçın Arjantin dışında bir ülkede yapılacağı ancak kararın henüz disiplin komitesi tarafından onaylanmadığı öğrenildi.
Paraguay Devlet Televizyonu, River Plate ile Boca Juniors arasındaki Copa Libertadores Finali ikinci maçının Paraguay'daki Estadio Defensores del Chaco'da oynanacağını iddia etti.
Libertadores Kupası finalinin ilk maçı La Bombonera Stadyumu'nda 2-2 berabere tamamlandı. İkinci maç ise, River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine ertelenmişti.
Arjantin,Boca Juniors,River Plate