10 Aralık 2018, 12:53
»»

River Plate Zafer Sarhoşu!

River Plate Zafer Sarhoşu!

Libertadores Kupası'nı River Plate'in müzesine götürmesinin ardından Buenos Aires'de binlerce taraftar, şampiyonluğu kutlamak için sokağa çıktı.

River Plate takımının Libertadores Kupası final  maçını kazanmasının ardından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce taraftar şampiyonluğu kutluyor.
Arjantin'in iki ezeli rakip takımını buluşturan, Güney Amerika'nın en  önemli futbol turnuvası Libertadores Kupası'nı Boca Juniors'u 3-1 yenen River  Plate kazandı.
Maçın sona ermesinin ardından sokağa dökülen River Plate taraftarları,  Buenos Aires'in merkezinde dünyanın en geniş caddelerinden 9 Temmuz Caddesi'ndeki  tarihi Obelisco Dikilitaşı'nın olduğu yerde şampiyonluğu kutladı. 
Kutlama nedeniyle Buenos Aires'in merkezine yakın birçok cadde trafiğe  kapatıldı. Metro ve diğer toplu ulaşım hatlarının kapatılması da şehirde  aksaklıklara neden oldu.
Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak değerlendirilen  Libertadores Kupası finalinin 24 Kasım cumartesi, River Plate'in Antonio Vespucio  Liberti Stadı'nda  oynanması gerekirken, River Plate taraftarının Boca Juniors  oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti.  Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), olay sırasında futbolcuları yaralanan  Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve  finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti.
Buenos Aires,River Plate

YORUMLAR