30 Kasım 2018, 20:27
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River ve Boca, Bernabeu'ya Karşı

River ve Boca, Bernabeu

Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanşının, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına River Plate ve Boca Juniors kulüpleri itiraz etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Disiplin Kurulu'nun  resmi olarak açıkladığı Libertadores Kupası finali rövanşının 9 Aralık'ta  Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına, maçta karşılaşacak kulüplerden  sert tepki geldi.
Normal şartlarda finalin rövanşına ev sahipliği yapması gereken River  Plate Kulübünün yazılı açıklamasında, Disiplin Kurulu'nun maçı Santiago Bernabeu  Stadı'na alma kararına ve 400 bin dolar para ile iki resmi maçı seyircisiz oynama  cezalarına karşı yasal itirazların yapılacağı bildirildi.
Boca Juniors Kulübü de resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada,  CONMEBOL'u "kurallara aykırı hareket etmekle" suçlayarak, karara karşı  Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne kadar tüm yasal itirazların yapılacağını  duyurdu.
Ayrıca Arjantin futbolunun sembol isimlerinden eski Arjantin Milli  Takım Kaptanı ve eski Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona da  CONMEBOL için "futbolun kanayan yarası" ifadesini kullandı. La Red radyosuna  konuşan Maradona, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'i hedef alarak "Güvenliği  sağlayın, maçı burada oynatın. Ne yani, ben ailemi bir Boca-River maçını izlemek  için Madrid'e mi götüreceğim? Ne kadar para tutar biliyor musun? Bir de sonra  para yok derler. Dominguez bulunduğu yere layık değil, bana onun dünya  futbolundan konuşacağını söylemeyin." değerlendirmesinde bulundu.
Bernabeu, 4 büyük finale ev sahipliği yapan ilk stat olacak
İtirazlardan herhangi bir sonuç alınmazsa 9 Aralık'ta Madrid'deki  Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak final rövanşı, bazı ilkleri de beraberinde  getirecek.
 Libertadores Kupası finali, tarihinde ilk defa Güney Amerika'nın  dışında yapılacak, Santiago Bernabeu Stadı da futbol dünyasında 4 büyük finale ev  sahipliği yapan ilk stat olacak.
Bernabeu, daha önce bir Dünya Kupası finali (1982), bir Avrupa Kupası  finali (1964), 4 kez de Avrupa Şampiyonlar Ligi finaline (1957, 1969, 1980, 2010)  ev sahipliği yapmıştı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda bugüne kadar River Plate 5, Boca Juniors  ise 1 kez maç yaptı.
Diğer yandan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, twitter hesabından  yaptığı yazılı açıklamada, final maçının güvenliğini garanti etti. İspanyol  basını da, polisin her iki takımın taraftarlarına karşı Madrid kentinde geniş  güvenlik önlemleri almak için alarma geçtiğini yazdı.
River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi  oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını  taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL,  Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı  almıştı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki  finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle  sonuçlanmıştı.
River Plate,Santiago Bernabeu,Boca Juniors

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