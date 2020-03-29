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Riyad'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a Husiler tarafından balistik füze ile saldırı düzenlendi.

29.03.2020 00:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:25
Riyad'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad 'a Husiler tarafından balistik füze ile saldırı düzenlendi. Saldırının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.


Yemen'de bulunan Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Yerel kaynaklar, Suudi Arabistan'ın hava savunma sisteminin Husiler tarafından başkent Riyad'a atılan 2 balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı. Saldırı nedeniyle büyük patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. - RİYAD

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Riyad, 3. Sayfa

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