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Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in eşi Rita Johal, Instagram hesabından paylaştığı video sonrası sosyal medyada yerden yere vuruldu.

23.08.2019 17:41
Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in eşi Rita, trafikteyken ayaklarını torpidoya uzatıp tek elle araba kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SADECE KENDİ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMIYORSUN"

Rita, takipçilerinden büyük tepki aldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Sadece kendi güvenliğini tehlikeye atmıyorsun. Diğer araç sürücülerini de tehlikeye atıyorsun." yorumlarında bulundu.

LÜKS ARAÇ TUTKUNU MAHREZ

Haftalık 200 bin sterlin kazanan Riyad Mahrez, lüks otomobil tutkusuyla biliniyor.

Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Manchester City, Riyad, Spor

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