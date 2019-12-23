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Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez'in, boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in model eşi Rita Mahrez'in gittiği gece kulübünde ünlü boksör Anthony Joshua'nın kucağına oturduğu iddia edildi.

23.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:42

Manchester City'nin 28 yaşındaki Cezayirli yıldızı Mahrez'in model ve şarkıcı olan 26 eşi Rita, ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile, geçtiğimiz gece bir kulüpte gizli ilişki yaşadığı iddia edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE YAKINLAŞTILAR

Gece kulübünde eğlenen ikili bir süre sonra yakınlaşmaya başladı. Aynı kulüpte olan bir kişi, Anthony Joshua'nın Rita'yı VIP masasına davet ettiğini, kısa süre içinde samimi olan çiftin öpüşmeye başladığını ve Rita'nın Joshua'nın kucağına oturduğunu söyledi.

RİTA'YI TANIYAMADI

İkiliyi gören kişi; ünlü boksörün, Rita'nın Mahrez'in eşi olduğunu fark edince hemen geri hamle yaparak Rita'dan uzaklaştığını, ikilinin daha sonra arkadaşları ile mekandan ayrıldıklarını söyledi.

Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez'in, boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi

Manchester City, Anthony Joshua, Riyad, Magazin, Spor


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