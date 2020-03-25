Riyad, Mekke ve Medine karantina altına alındı
Suudi Arabistan'ın Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı.
25.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:50
Suudi Arabistan'ın Riyad , Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı.
Suudi Arabistan, korona virüsü ile mücadele ile kapsamında önlemlerini sertleştiriyor. Suudi Arabistan Kralı Selamn Bin Abdulaziz tarafından alınan korona virüs ile mücadele kararları kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı. Kral tarafından alınan kararlar kapsamında, yerel saatle 19.00'da başlaması ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu üç kentte 19.00 yerine 15.00'da başlayacak.
(İHA)
Suudi Arabistan, korona virüsü ile mücadele ile kapsamında önlemlerini sertleştiriyor. Suudi Arabistan Kralı Selamn Bin Abdulaziz tarafından alınan korona virüs ile mücadele kararları kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı. Kral tarafından alınan kararlar kapsamında, yerel saatle 19.00'da başlaması ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu üç kentte 19.00 yerine 15.00'da başlayacak.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan, Riyad, Mekke, Güncel