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Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u Sivasspor'da görmek isterim

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'den Alper Potuk'u takımında görmek istediğini açıkladı.

02.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:05

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan 'da transfer çalışmaları başladı.

Radyospor'a konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 'de forma giyen Alper Potuk'u kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

"TRANSFERİN OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Rıza Çalımbay, "Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncuyu kadromuza katacağız. Alper Potuk benim yakından tanıdığım bir futbolcu. Alper Potuk, Fenerbahçe'den ayrılırsa Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok. Alper'i takımımda görmek isterim. Emre Kılınç ve Mert Hakan için ocak ayında gitmek zor olabilir. İki futbolcumuzda takımımızda devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u Sivasspor'da görmek isterim

Rıza Çalımbay, Alper Potuk, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (3)
BEŞİKTAŞ ORDUSU: SEN AKILLI ADAMSIN RIZA,KADRONU BOZMA ALPER GİBİ PASI BİLE BİLMEYEN ADAMA. EĞER ALPERİ ALIRSA SİVASA ŞİMDİDEN GEÇMİŞ OLSUN
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F.A: İNŞALLAH BE
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VEDAT FCKİNG MURİQİ: Sat Gitsin sat sat sat sat
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