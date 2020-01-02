Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u Sivasspor'da görmek isterim

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Sivasspor'da transfer çalışmaları başladı.

Radyospor'a konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'de forma giyen Alper Potuk'u kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

"TRANSFERİN OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Rıza Çalımbay, "Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncuyu kadromuza katacağız. Alper Potuk benim yakından tanıdığım bir futbolcu. Alper Potuk, Fenerbahçe'den ayrılırsa Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok. Alper'i takımımda görmek isterim. Emre Kılınç ve Mert Hakan için ocak ayında gitmek zor olabilir. İki futbolcumuzda takımımızda devam edecekler." ifadelerini kullandı.