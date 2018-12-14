Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan Teklif Gelirse Göreve Hazırım

Rıza Çalımbay, TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programında konuştu. Futbol hayatı boyunca Beşiktaş'tan başka takımda oynamayan Çalımbay, "Beşiktaş'tan teklif gelirse her zaman göreve hazırım." dedi.

"TRABZONSPOR MAÇI FİNAL HALİNE GELDİ"

Tecrübeli teknik adam, "Bizim yendiğimiz Malmö takımı şimdikinden daha iyiydi. Trabzonspor maçı Beşiktaş için final maçı haline geldi." dedi. Bilindiği üzere Malmö ile 6 kez karşılaşan Beşiktaş, İsveç ekibini sadece bir kez Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın başındayken 4-1 yenmişti.

KADIKÖY'DEKİ SON GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI

Çalımbay, Vicente del Bosque'nin kovulması sonrası takımın başına getirilmiş ve siyah-beyazlı takımın başında başarılı sonuçlar almıştı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmada takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. Bilindiği üzere Beşiktaş, o galibiyetten sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemedi.