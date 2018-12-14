14 Aralık 2018, 21:35
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Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan Teklif Gelirse Göreve Hazırım

Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'tan teklif gelirse göreve hazırım." dedi.

Rıza Çalımbay, TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programında konuştu. Futbol hayatı boyunca Beşiktaş'tan başka takımda oynamayan Çalımbay, "Beşiktaş'tan teklif gelirse her zaman göreve hazırım." dedi.

"TRABZONSPOR MAÇI FİNAL HALİNE GELDİ"

Tecrübeli teknik adam, "Bizim yendiğimiz Malmö takımı şimdikinden daha iyiydi. Trabzonspor maçı Beşiktaş için final maçı haline geldi." dedi. Bilindiği üzere Malmö ile 6 kez karşılaşan Beşiktaş, İsveç ekibini sadece bir kez Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın başındayken 4-1 yenmişti.

KADIKÖY'DEKİ SON GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI

Çalımbay, Vicente del Bosque'nin kovulması sonrası takımın başına getirilmiş ve siyah-beyazlı takımın başında başarılı sonuçlar almıştı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmada takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. Bilindiği üzere Beşiktaş, o galibiyetten sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemedi.

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Malmö,Trabzonspor,Rıza Çalımbay,Beşiktaş
14 Aralık 2018 Cuma 21:35



YORUMLAR (13)
BOMBASTİK: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Adriano, Pepe, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Lens , Babel , Quaresma , Love, Mustafa Pektemek Çöpten başka bişey değil üstüne bir ton para alıyorlar
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ASİL: şenol güneş iyi hoca değil. yıldızlar gitti kel göründü
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İSO: Şenol hoca bir önce görevi bırakmalı
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ALP FATİH: Şenol Güneş ne yapsın ..3 yıldır takımda kalması gerekenleri o yollamiyorlar yaa.. İyi analiz yapıp düşünmek lazım. . Rıza hoca ile ufkumuzu küçültmeye gerek yok..
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ADINIZI YAZIN: ha ha haaaaaaaaaaaaaaa ne komiksin be kardesim sen kim
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