"1-2 oyuncu daha alabilirsek bizim için mükemmel olacak"

"Emre ve Mert Hakan bir yere gitmeyi hak ediyor ama devre arası giderlerse onlar için iyi olmaz"

Beşiktaş Kulübü benim için bambaşka"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz hariç herkes şampiyonluğa aday. Biz maç maç bakıyoruz ve her maçı kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının kolay olmayacağını bildiklerini ve bu doğrultuda hazırlandıklarını söyleyen Çalımbay, "Kolay olmayacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. 10 kişi kalınca da mücadelemiz arttı. Güzel 2 gol bulduk ilk yarıda. 10 kişi kalınca daha çok pozisyona girdik. Paslaşmayı daha iyi yapabilsek daha farklı olabilirdi. Oyun disiplininden kopmadan mücadele ettik. Beşiktaş ölü toptan çok gol atan bir takım. Bu noktada da dikkatli olduk. İyi bir galibiyet aldık. Beşiktaş'ı burada yenmek çok önemli. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Önümüzde birçok maç var ve bunların hiçbirisi kolay değil. Elimizden geldiğince iyi şekilde mücadele edip ligi iyi bir noktada bitirmek için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"BİZ HARİÇ HERKES ŞAMPİYONLUĞA ADAY"

Maç maç ilerlediklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Daha 16 maç var ve hepsi de zor maçlar. Çoğu takım beklenmedik anlarda puanlar kaybedecek. Düşmeye oynayan takımlar da olacak ve esas zor maçlar bundan itibaren başlayacak. Biz hariç herkes şampiyonluğa aday. Biz maç maç bakıyoruz ve her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Perşembe kupa maçında Malatya'yı yenmek istiyoruz. 4-0 avantajımız var ama iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Pazar günü de Rizespor maçımız var. Maç maç bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"1-2 OYUNCU DAHA ALABİLİRSEK BİZİM İÇİN MÜKEMMEL OLACAK"

Hem ligde hem de kupada ilerlemek istediklerini vurgulayan Çalımbay, "Ben Beşiktaş altyapısından yetiştim ve Serpil Hamdi Tüzün gibi çok değerli hocalardan birçok şey gördük. Ben 10 sene önceki Rıza Çalımbay değilim, kendimi çok geliştirdim. Bugün orta sahamızdaki oyuncularımız sadece defans yapmıyorlar. Top bizdeyken hücuma katkı yapıyorlar. Ziya'yı o bölgede ilk oynattığımızda Fenerbahçe maçında, bize çok tepki gelmişti ama 1 gol 1 asistle oynadı. Fatih de bugün çok iyi bir pas verdi golde. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız ve mütevazı bir takımız. Geniş bir kadromuz da yok. 1-2 oyuncu daha alabilirsek bizim için mükemmel olacak. Neden diye sorarsanız, hem kupa hem de ligde gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"EMRE VE MERT HAKAN BİR YERE GİTMEYİ HAK EDİYOR AMA DEVRE ARASI GİDERLERSE ONLAR İÇİN İYİ OLMAZ"

Devre arası transfer döneminde isimleri sürekli büyük takımla ile anılan Emre ve Mert Hakan'la ilgili de açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "İkisi de devre arasında bir takıma giderlerse uyum süreci ve zorluklar yaşar. Bana göre Emre ve Mert Hakan bir yere gitmeyi hak ediyor ama devre arası giderlerse onlar için iyi olmaz. Gidecekleri takımda güzel bir hazırlık dönemi geçirip daha iyi uyum sağlarlar. Bunu konuştuk ve onlar da kabul etti. Burada kalırlarsa da kapasitelerinin üzerine çıkmaları gerekiyordu, bunu da yapıyorlar. 6 ay sonra mukaveleleri bitiyor, inşallah iyi yerlere giderler" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BENİM İÇİN BAMBAŞKA"

Samet Aybaba'nın "Beşiktaş'ta ben sportif direktör, Rıza Çalımbay da hoca olsa olmaz mı" sözleriyle ilgili de görüşlerini paylaşan Çalımbay şunları söyledi: "Samet Ağabey'den kaptanlığı almıştım ben Beşiktaş'ta. Bayern Münih'te futbolcusu başkan oldu, hoca oldu, sportif direktör oldu. Türkiye'de neden olmasın? Şu anda en çok antrenör Beşiktaş'tan var. Hep arkadaşlarımıza karşı oynuyoruz. Beşiktaş Kulübü benim için bambaşka. Buranın en çok formasını giyen, en çok şampiyonluk gören oyuncu bendim. Burada çalışmak tabii ki ayrı bir şey ancak şu anda doğup büyüdüğüm Sivas'ta çok büyük bir sorumluluğum var. Bundan önce üç yıl kaldım orada. Şimdi burada çok büyük sorumluluğum olduğu için ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İyi gidiyoruz. Önümüzde birçok maç var, ne şampiyonluk ne de başka bir şey söz konusu çünkü biz maçlarımıza tek tek bakıyoruz" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay'ın açıklamaları