07 Kasım 2018, 19:35
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Rıza Çalımbay: "Daha Üst Sıralarda Olmamız Gerekiyordu"

Rıza Çalımbay: "Daha Üst Sıralarda Olmamız Gerekiyordu"

Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde daha üst sıralarda olmaları gerektiğini söyledi.

Rıza Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının şansız bir dönemde  oynandığını kaydetti.
Tecrübeli teknik adam, deplasmanlarda iyi olduklarını ifade ederek "  Lige bakıldığı zaman deplasmanlarda en iyi takım biziz. Konyaspor'un geçen  sezonuna baktığınız zaman, ligin toplamında bütün sezon boyunca deplasmandan  aldığı sadece 9 puan. Ama biz şu anda zaten 9 puan aldık. Bir kere burada büyük  bir başarı var." değerlendirmesinde bulundu.
"Daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu"
Çalımbay, takımın gidişatının karamsarlığa itecek bir yanının  olmadığını vurgulayarak, zamanla daha iyi olacaklarını aktardı.
Gösterdikleri performansa göre ligde hak ettikleri yerde olmadıklarını  dile getiren Çalımbay, "Aslında daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu. Ama  futbol işte. Bazen böyle hata yaparsan veya geleni atamazsan, sıkıntı olabilir.  Ama biz bunu sıkıntı olarak kabul etmiyoruz. Kalan 6 maçımız daha var. Bu kalan 6  maçı da inşallah en iyi şekilde bitireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum."  ifadelerini kullandı.
Çalımbay, MKE Ankaragücü maçına ilişkin ise şu değerlendirmede  bulundu:
"Rekabete varım ama gerginliğe yokum. Böyle de bir şey olmayacak.  Bizim burada en büyük güvencemiz taraftarımızdır. Bizim için her maç çok  ciddidir. MKE Ankaragücü maçı da her maç gibi çok ciddi ve önemlidir. Bizim bu  maçı kazanmamız gerekiyor. Ayrıca kalan 6 maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz  gerekiyor. Özellikle bu maçı kendi sahamızda geçmemiz gerekiyor. Burada taraftar  desteği çok önemli. Taraftardan tek istediğim şey; maçın başından sonuna lütfen  takımı desteklesinler. Çünkü bizim takımımız her an maçın kaderini değiştirecek  bir yapıya sahip. Bunun için desteğe çok ihtiyacımız var. Hele bu maçta daha  fazla ihtiyacımız var. Ben takımıma güveniyorum."
MKE Ankaragücü hazırlıkları
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman,  koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, 3 takım  halinde oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı. 
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Wilfred Moke ve Paolo Hurtado  katılmazken, Jens Jonsson fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
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