Rıza Çalımbay'dan Çok Sert Açıklamalar

Atiker Konyaspor ile yolları ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde bulunan toplantı salonunda görevden ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu toplantıyı mecbur kaldığı için yaptığını söyleyen Çalımbay, "Her zaman her şey iyi gitmeyebilir. Bunların önemli olan sebepleri var. Ben gittiğim hiçbir külüne tazminat koymadım. Genelde iyi ayrıldım. Ekibim çok eskidir. Çalıştığımızda bembeyaz bir sayfa bırakırız. Kim arkadan konuşuyorsa yalan söylüyordur. İşimizi çok seviyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu benim yapım. İşini çok seven biriyim. Herkesin ekibi değişmiştir, benim ekibim aynıdır" diye konuştu.

"Şehir ile doku uyuşmadı dediler"

Konyaspor ile sezona büyük hedeflerle başladıklarını vurgulayan başarılı teknik adam, "Konyaspor'u geçen sezonki sıkıntılı durumundan kurtarıp, çok iyi duruma getirmek istedik. Elimizden geleni yaparak sezon için çalışmalara başladık. Yönetimle eksikleri görüştük. Eksikleri yapmaya çalıştık. Sonra lige başladık. İyi de başladık. Sonra 12. maçımıza kadar geldik. Ankaragücü galibiyetiyle bitirdik. Sonra kulübümüzden bir görüşme talebi geldi. Ben İstanbul'daydım, Konya'ya döndüm. Bana ayrılığı bildirdiler, 'tamam' dedim sebebini sordum. 'Şehir ile doku uyuşmadı' dediler. Yalnız şehirle ilgili, takım çok iyi dediler. Hiçbir sorun yok. Tarihin en başarılı sezonunu geçiriyorduk. 'Şehirle doku tutmadı' dediler. Böyle bir şey dedikleri zaman o saatten sonra 'dönmem' dedim. 'Başka gelen antrenörlere böyle şey söylemeyin' dedim. Onun dışında bir sorun yok dediler. 'Size ve şehre karşı bir şeyim var mı' diye sordum, 'yok' dediler. Sonra anlaşma yolu oldu. 'Siz teklif ettiniz ben de kabul ettim' dedim. Biz anlaşarak ayrılmadık. 'Teklif sizden geldi' dedim. Sonra güzel bir açıklama yaptılar. İkinci başkan Selçuk beye yarın toplantı yapayım hem size hem de taraftara teşekkür edeyim dedim. Bu toplantıyı yapamadık. Bu güzel açıklamayı yapan arkadaşlar, ertesi gün bir açılama yaptılar. Takımın üzerinden kötü konuştular. Benim hiçbir yerde tazminatım yoktur. Hiçbir yerde koymadım, koymam da. O anlaşma ile devam eder. Kasımpaşa ve Antalyaspor hariç 1 yıllık anlaşma yaptık. Onlar memnunsa devam ediyorum, değilse ayrılıyoruz. Ben yanlış bir şey görürsem kendim istifa ederim. Ben burada ne kötü bir şey gördüm ne kötü bir şey yaptım" şeklinde konuştu.

"Bazı şeylere girmiyoruz, girersek camia karışır"

Kendisinin hedefsiz bir insan olmadığını ifade eden Rıza Çalımbay, "Ben hedefi olan bir insanım. Takımı iyi yerlere getirmek isteyen biriyim. Küme düşmemek hedefim olmamıştır. Düşme potasında olan takımları yukarı taşıyan biriyim. Örneğim Denizlispor'u Avrupa kupalarına götürdük. Trabzonspor'u 5. sıraya getirdik. Antalyaspor'u 2 puanda aldık. Biz gittiğimiz her yerde başarılı olduk. Aldığımız takımı en üst seviye getirdik. Takımdan dolayı kötülemelerine gerek yok. Futbol dışında bir şey varsa tamam ama takımın durumuna girerlerse buna izin vermem. Biz ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yaptık. Onlara girip, Rıza Çalımbay ve ekibini kötülemeye gerek yok. Beni yetersiz buluyormuş gibi. Bizim alternatif oyuncularımız yoktu. Bazı şeylere girmiyoruz, girersek camia karışır" açıklamasında bulundu.

"Sezon başında bize yardımcı olmadılar"

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'a da teşekkür eden Çalımbay, sezon başında yönetimin kendilerine yardımcı olmadığını da belirterek, "Biz elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Bir kulüpte teknik direktör ile yöneticiler arasında bazı istenmeyen şeyler yaşanır ama arasında kalır. Bizim istediğimiz şey; biz onlara saygı duyuyorsak onların da bize saygı duyması gerekir. Gittiğimiz hiçbir yerde başarısız olmadık. Hiçbir takımı kötü duruma düşürmedik. Konya hariç bütün takımlara oyuncu kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Vicdanım rahat"

Vicdan olarak rahat olduklarını açıklayan Rıza Çalımbay, "Benim şehirle ve taraftar ile ilgili sorunum olmadı. Ben başta teşekkür ediyorum, Konya halkına, yönetime teşekkür ederim. Orada çok güzel 12 maçlık seri geçirdik. Ayrılık bizim beklemediğimiz gibi oldu. Futbolun içinde bunlar var ama iş alanımıza girerlerse de böyle açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Hiçbir zaman oyuncularımla kavgam olmamışımdır" dedi.

"Bir türlü 8 numara alamadılar"

Sezon başında istediği transferlerin olduğunu fakat bunun gerçekleşmediğini söyleyen Çalımbay sözlerine şöyle devam etti:

"Mehdi diye bir oyuncu vardı. İtalya'dan teklif vardı. Kesinlikle vermeyin dedim. 'Tamam siz istiyorsa vermeyelim' dediler. 'Futbolcu bana izin ver, benim için büyük fırsat' dedi. Ben de gidebilirsin dedim. 8 numara oyuncu almamız lazım dedim. Bir türlü 8 numara alamadılar. Yönetim sonra biz alamayız dediler. Alırsak ekonomik olarak sıkıntı yaşarız. Aynı şey geçen sene Trabzon'da da vardı. Sıkıntı yaşanacaksa ben para almayım dedim. Konyaspor'da 5 stoper, 5 de ön libero var."

"Ben nasıl maç vereyim"

Kendisine Beşiktaşlı olmasından dolayı iki türlü eleştiri yapıldığını ifade eden başarılı teknik adam, "Ben iyi Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçı oynarken yenersem Beşiktaş'tan tepki oluyor. Yenilirsek de zaten Beşiktaşlı deniliyor. 2-2'lik maçta Rıza hoca maçı verdi dediler. Ben nasıl maç vereyim" dedi.

"Beşiktaş kısa sürede toparlanır"

Beşiktaş'ın ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in son dönemdeki performansının sorulması üzerine Çalımbay, "Şenol Güneş'in iki şampiyonluğu var. Neticede Beşiktaş takımı. Bu sene oyuncu kaybı olunca takımın havası da kaybolmuş olabilir. Ama kısa sürede Beşiktaş takımı toparlanır. O potansiyel var" ifadelerini kullandı.