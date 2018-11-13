Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş Göndermesi

Atiker Konyaspor yönetiminin görevine son verdiği teknik direktör Rıza Çalımbay , kararla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





TRT Spor'a konuşan Çalımbay, "Benim Konyaspor'da hiç problemim yoktu. Yönetim önemli bir konu var diyerek beni aradı. Ben futbolcularla ilgili zannettim. Yollarını ayırmak istediklerini söylediler. Tamam dedim. Gerekçeleri konuşmaya bile değmez. "Ben futbolcularla ilgili çağırdılar zannettim"TRT Spor'a konuşan Çalımbay, "Benim Konyaspor'da hiç problemim yoktu. Yönetim önemli bir konu var diyerek beni aradı. Ben futbolcularla ilgili zannettim. Yollarını ayırmak istediklerini söylediler. Tamam dedim. Gerekçeleri konuşmaya bile değmez. Futbol dışı bir gerekçe. Uyum süreci yaşanmış gibi bir şey söylediler" ifadelerini kullandı.

"Puan tablosunda iyi durumdayız. Fenerbahçe'den 5 puan öndeyiz, Beşiktaş 'la aramızda 1 puan, lig üçüncüsüyle aramızda 5 puan var dedim. Geçen sene bu takım 15. sıradaydı. Hepsinde haklısın dediler. Başarıdan yana bir sorun yok dediler. Ufak tefek bir şey söylediler, ben de kabul ettim, tamam dedim. Ama karşılıklı bir anlaşmamız olmadı."

"Ben niye karşılıklı anlaşayım ki?"



"Konyaspor yönetimi bana karşılıklı anlaşmayı teklif etti. Hayır dedim. Takım sonuçta küme düşme potasında değil. Ben niye karşılıklı anlaşayım ki? Karara herkes ne kadar şaşırdıysa, ben de o kadar şaşırdım."

Rıza Çalımbay son olarak transferle ilgili gelen soruya da, "Belki de ilk kez çalıştığım bir yerde transfere karışmadım. Konyaspor'da bu sezon transferlere karışmadım." diye konuştu.