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Rıza Çalımbay'dan Süleyman Seba paylaşımı

Futbol hayatı boyunca yalnızca Beşiktaş forması giyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba'nın 94. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

05.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:56
Rıza Çalımbay'dan Süleyman Seba paylaşımı
Futbol hayatı boyunca yalnızca Beşiktaş forması giyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba'nın 94. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Süleyman Seba döneminin efsane kaptanlarından Rıza Çalımbay, Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla ve minnetle anıyorum. İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin... #SüleymanSeba." - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Rıza Çalımbay, Süleyman Seba, Beşiktaş, Futbol, Spor
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Haberler ›› Spor ››Rıza Çalımbay'dan Süleyman Seba paylaşımı - Spor
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