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Rıza Çalımbay: "Disiplin içindeyiz"

Süper Lig'in 13. haftasında DG Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

30.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:12Rıza Çalımbay:
Süper Lig'in 13. haftasında DG sahasında 'yı 2-0 mağlup etti. Maç sonu konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri bir özverili disiplin içindeyiz. Takım arkadaşlarımız. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı. Herkes çok iyi oynuyor" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bu maç da bizim için başlangıç maçıydı. Kasımpaşa takımını yakından tanıyordum. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyordum. Maçın başında iyi başlayıp, sonuna kadar iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Maç öncesi ne konuştuysak yaptık. Maça iyi başladık. 2 tane güzel goller bulduk" dedi.

"İstikrarı sürdürmeliyiz"

Maçın ikinci yarısında baskı yemelerine rağmen gol pozisyonları bulan taraf olduklarını belirten Çalımbay, "Kontra ataklarla pek çok gol pozisyonu yakaladık. Son pasları biraz daha iyi değerlendirebilseydik fark daha fazla olabilirdi. Arkadaşlarımdan çok memnunum. Baskıya rağmen gol yemeden istediğimiz skoru aldık. Kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri bir özverili disiplin içindeyiz. Takım arkadaşlarımız. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı. Herkes çok iyi oynuyor. Sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız ama kolay değil. Ligde puanlar yakın. 2 tane galibiyet aldığın zaman iyi yerlere geliyorsun, tersi olduğu zaman istemediğin yerlere gelebiliyorsun. Hepsinin farkındayız. Yakaladığımız bu istikrarı devam etmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. İyi bir arkadaşlık, iyi bir yönetim ve iyi bir taraftarımız var. Güzel bir ortam yakalandı. Önemli olan sakatsız, cezasız geçebilirsek bu maçlarımızı ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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