Haberler » Spor » Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray'a kötü haberi Çalımbay verdi - Spor

Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray'a kötü haberi Çalımbay verdi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın devre arasında takımdan ayrılmalarının çok zor olduğunu belirterek, "Mert Hakan ve Emre'nin ilk yarı gitmeleri çok zor. Sezon sonu tabii ki mukaveleleri bitiyor. Sezon sonu gidebilirler" dedi.

19.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:00

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan lider Demir Grup , Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turundaki Esenler Erokspor maçının ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarını başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirterek, "Tek amacımız çok mücadele etmek. Bizim için, geçen haftaki maçlarda baktığınız zaman iyi bir şekilde bitti. Eğer biz onu avantaja çevirmek istiyorsak, mutlaka Gençlerbirliği maçını iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Tek hedefimiz oradan iyi bir şekilde ayrılmak. Taraftarımız da yanımızda olacaktır. Bütün arkadaşlarımız da bu işin bilincindeler. Ama her takım artık bize normal çıkmaz, farklı şekilde çıkar. Bizim tek düşüncemiz; tek maç olarak gitmek. İlk önce Gençlerbirliği, ardından Göztepe maçını inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. İstediğimiz gibi de giderse devre arasını her yönüyle iyi bir şekilde kullanacağız. Bana göre esas olarak lig, ikinci yarı başlayacak. Çünkü ikinci yarı bütün takımlar için telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bizim de yakaladığımız çok güzel bir pozisyonumuz var. Onu da korumak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" dedi.

"DEVRE ARASI GİDEMEZLER"

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, şunları söyledi:

"İyi bir hava yakalamışken, Mert Hakan'ı ve Emre Kılınç'ı vermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Ama arkadaşların ve yönetimin son kararını bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Bizim hatta takviyeye ihtiyacımız var. 1-2 tane hatta 3 tane oyuncu almamız lazım. Dengemizi bozmadan, fiyat açısından da fazla olmadan oyuncu almalıyız. Bizim mütevazi, iyi bir takımımız var. Ama bu ligi götürmek çok zor. Gerçekten çok zor. Mutlaka eksik yerlere oyuncu almamız gerekiyor. Son oynadığımız kupa maçında da bu belli oldu. Mutlaka transfer yapmamız lazım. Onları yaptıktan sonra artık işimize bakacağız. Mert Hakan ve Emre'nin olayı şöyle, ilk yarı gitmeleri çok zor. Sezon sonu tabii ki mukaveleleri bitiyor. Sezon sonu gidebilirler" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kara yolu ile Ankara'ya gidecek.

Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray'a kötü haberi Çalımbay verdi

Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
FİRAT: Ne güzel takimlari bozmaya calisin. Neymiş galatada oyniyacaklarmis alip külübeye cekin.hep ayni senaryo.borc desen aya cikmis.riv riv riv.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TÜRK: tamam işte sezon sonu bedava alır gs sezon sonu oyuncu almak ıcın satmak zorunda kalacak yıne ama 2 bedava sağlam orta saha ne güzel işte
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EMOXX: alikoç başkanımız bunlarıda alır merak etmeyın . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

15:02   Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-3 - Spor
14:56   Anadolu Efes, taraftar desteğiyle CSKA Moskova maçını kazanmak istiyor - Spor
14:56   İhlas Koleji öğrencisinden yüzmede dört Türkiye şampiyonluğu - Spor
14:54   Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Spor
14:48   Abdullah Avcı oyuncu oldu, Hababam Sınıfı'nda oynadı - Spor
14:15   Acı gerçeğin ardından Türk futbolunun kurtuluş reçetesini duyurdu - Spor
13:25   Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray'a kötü haberi Çalımbay verdi - Spor
12:57   Mesut Özil için "Yok artık" dedirten sansür! - Spor
12:29   Yanal'ın sabrı taştı! Derbide oynatmayacak - Spor
19.12.2019 15:04:58