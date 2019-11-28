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Rıza Çalımbay: "Futbol hayatımın iki önemli yeri Sivasspor ve Beşiktaş"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üniversite öğrencileri ile yaptığı kariyer söyleşisinde "Benim için futbol hayatımda iki tane önemli yer vardı, birisi Sivasspor'du bir tanesi de Beşiktaş" dedi.

28.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:19Rıza Çalımbay:
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üniversite öğrencileri ile yaptığı kariyer söyleşisinde "Benim için futbol hayatımda iki tane önemli yer vardı, birisi Sivasspor'du bir tanesi de " dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' programına Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivasspor kaptanı Ziya Erdal katıldı. Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, kariyer söyleşileri programı ile öğrencilerinin özgüvenlerini artırma hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Kubilay Özyer'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide ise Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbol hayatına dair açıklamalarda bulundu. Sivaslı olduğunu ifade eden Çalımbay, "İlkokulu Sivas'ta bitirdim, daha sonra ailemin İstanbul'a göçmesi nedeniyle futbol hayatına 13 yaşında Beşiktaş altyapısında başladım. 17 yaşında A takıma yükselerek, 33 yaşında da futbolu bıraktım. Beşiktaş'ın en çok formasını giyen futbolcusu ve şu ana kadar en çok şampiyonluk yaşayan futbolcusuyum. Futboldan sonra 2 yıl ümit milli takımda, 2 yıl A milli takımda Mustafa Denizli hocayla beraber toplam 4 yıl çalıştım. İngiltere'ye futbolu incelemek ve dil için gittim, döndükten sonrada Beşiktaş'dan teklif alarak Alman Teknik Direktör Daum'un yardımcısı olmayı kabul ettim. İlk teknik direktörlüğüme Göztepe ile başladım. Son olarak da memleketim Sivasspor'da teknik direktörlüğe devam ediyorum. Benim için futbol hayatımda iki tane önemli yer vardı, birisi Sivasspor'du bir tanesi de Beşiktaş" şeklinde konuştu.

Ziya Erdal: "Sivasspor'da uzun yıllar oynamak istiyorum"

Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal ise küçük yaşta İstanbul'a gittiklerini ve futbol hayatına Ümraniye'de amatör olarak Yamanspor'da başladığını kaydetti. 2009 yılından bugüne kadar da Sivasspor da oynadığını belirten Erdal, "Rıza hocayla benzer yanım, onun Beşiktaş da uzun yıllar oynadığı gibi bende Sivasspor da uzun yıllar oynamak istiyorum" dedi.

Soru cevap şeklinde devam eden söyleşi sonrasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etti. - TOKAT

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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