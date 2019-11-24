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Rıza Çalımbay: "Futbolcular oyun disiplininden kopmadı"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Futbolcular oyun disiplininden kopmadılar.

24.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:50Rıza Çalımbay:
Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Futbolcular oyun disiplininden kopmadılar. Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var" diye konuştu.
Süper Lig'in 12. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İM Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Takım olarak güzel bir form yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Kayseri'nin bulunduğu konum itibariyle zor bir maçtı. Biz bu maça en zor maç diye baktık. Milli maç arasında tek şey Kayseri maçıydı. Bizi kimse havaya girdi diye düşünmesinler diye uğraştık. Mücadeleden kopmadan oynamamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyunun üstünlüğü bizdeydi. Maçın içinde çok pozisyon yakaladık. Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda bu kadar net pozisyonlar yakalamadık. Yediğimiz gol şok etkisi oldu. Oyun disiplinini biraz daha sağladık. Güzel ve net pozisyonlar yakaladık. Oyuncularım oyun disiplinini bozmadı. İyi bir galibiyet aldık. Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var. Oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız lazım. Ligi iyi bitirmek için bunlar yetmez" şeklinde konuştu.
Çalımbay, "Biz eğer başarıya gideceksek taraftar çok önemli. Bu bütün takımlar için çok önemli. Taraftar bana göre birinci adamdır. Onlar ne kadar bizimle coşkulu olurlarsa oyuncuların oyunu bile değişir. Oyuncu arkadaşlarım taraftar için oynamalıyız dediler. Büyük bir etki yaptılar" ifadelerini kullandı.
(Alparslan Ötüken - Ali Göç/İHA)

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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