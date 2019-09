- Rıza Çalımbay: "Her şeyden önce iyi bir takıma karşı oynadık"ANTALYA - Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce iyi bir takıma karşı oynadık. Gerçekten ligin en iyi takımlarından bir tanesi ve aldığı puanlar ortada. Maçın da biz zor geçeceğini biliyorduk" dedi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyerek, "Gerçekten ligin en iyi takımlarından bir tanesi ve aldığı puanlar ortada. Maçın da zor geçeceğini biliyorduk ve maçın başından sonuna kadar hep hücum oynamayı düşündük. Zaten başlar başlamaz golü bulduk. Biz ikinci yarıya başlarken de o golü korumak değil de, daha gol atmak için, topu ileride tutmak için forvet aldık, daha iyi şekilde ileride çoğalalım diye. Bir iki tane net pozisyon yakalayacağımızı biliyorduk ve onu da yakaladık. Tabii ikinci yarı baskı yememiz gayet normal. Sadece son paslarımızı en iyi şekilde kullanabilseydik belki buradan bir iki tane daha gol atıp gidebilirdik" dedi."Önemli olan yakaladığımız bu istikrarı iyi bir şekilde korumak"Hakem hatalarına değinen Çalımbay şunları söyledi:"Maalesef bizim deplasmanlarda özellikle hakem arkadaşlarımızın yaptığı bize göre basit hatalar var. İşte örneğin en son Yatabare'nin pozisyonu, yani pozisyonu bitirsin, Yatabare vursun gol olsun ondan sonra VAR'a git iptal et. Hiçbir şey olmadan pat diye iptal etti. Yani 'Faul verdim ben' dedi, bitti. Yani ben başka bir takıma bunu yapacaklarına inanmıyorum. Büyük takımların böyle bir pozisyonunu VAR'a gitmeden iptal edeceğini hiç zannetmiyorum, kesinlikle inanmıyorum buna. Maalesef bu bize rastladı hem Rize maçında olsun hem burada olsun, yoksa son dakika da olsa o golümüz ile belki de biz buradan galip şekilde ayrılacaktık. Netice olarak hiçbir zaman maçtan kopmadık, mücadele ettik. Ataklarımız da oldu, güzel şeyler de yaptık. Ama çok güzel bir maç oldu. Maçın sonucu bu oyunla beraberlik tabii ki. Gayet normal bir şey, ben takımımı tebrik ediyorum artık. Zaten ligin başı, bir sürü maçlar var. Önemli olan yakaladığımız bu istikrarı iyi bir şekilde korumak. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.