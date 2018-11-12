12 Kasım 2018, 20:32
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Rıza Çalımbay ile Yollarını Ayıran Atiker Konyaspor, İbreyi Aykut Kocaman'a Çevirdi

Sürpriz bir şekilde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Atiker Konyaspor'da rota eski hoca Aykut Kocaman'a döndü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 12. hafta sonunda sürpriz bir karar alarak teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurmuştu. Yeşil-Beyazlı ekipte yeni teknik adam kim olacak diye tartışmaları yaşanırken, yönetim kurulu takımı eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a emanet etme kararı aldı. Bilindiği üzere 2016-2017 sezonunda Atiker Konyaspor'a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan deneyimli çalıştırıcı, ardından görevinden ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

BAŞKAN, KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık seçimi sonrası görevinden ayrılan Kocaman, bir süre dinlenmeye çekilmişti. Konyaspor camiası, taraftarı ve futbolcuların çok sevdiği Aykut Kocaman, 1-2 gün içerisinde Konya'ya gelerek eski takımıyla yeni sözleşme imzalayacak. Öte yandan Konyaspor kulübü ikinci başkanı Selçuk Aksoy, geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

(Fanatik)

Rıza Çalımbay,Aykut Kocaman,Konyaspor
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:32



YORUMLAR (11)
FENERLI-1: AYKUT HOCANIN FUTBOLUN BEYENMIYEN FUTBOLU ANLAMAYANLAR DUNYA FUTBOLU AYKUT KOCAMAN FUTBOLUYLA NETICE ALIYOR SON DUNYA SAMPIONASIN HEPIMIZ GORDUK
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YASİN ÖZ: Aykut Kocamanın çağ dolu sadece savunmaya dayalı taraftarın uykusunu getiren futbol anlayışını hiç sevmiyorum konyaspor tribünlerine sorsak kimse istemez Rıza hocayı futbolcular yedi.bu takımdan olmaz artık asla gidiyor izlemem zaten izletilecek kalitede oyuncuda YÖK Konyada
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TUNÇ06: AYKUT İYİ HOCA İDİ .ALİ EFENDİ SEÇİM MAZEMESİ YAPTI FB BATIRDI .KONYADA BAŞARILI OLUR KESİNLİKLE.VE FB YE DE DÖŞER BAKIN GÖRÜN.
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CEMO: aykut kocaman alinmali fenerbahceyi ondan başkasi duzeltemez
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DUNCAN: BU HOLLQNDALIYLA OLMAZ AYKUT HOCA GELSINNNN ARTIK YETER
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