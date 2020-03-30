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Rıza Çalımbay'ın ligi tek ilde bitirme teklifine ilk destek Antalya'dan

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, koronavirüsü sebebiyle ara verilen ve ne zaman başlayacağı belli olmayan liglerin Antalya'da oynanıp bitirilmesi önerisine ilk destek Spor Turizm Birliği Başkanı Şamil Yaşacan'dan geldi.

30.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:46
Rıza Çalımbay'ın ligi tek ilde bitirme teklifine ilk destek Antalya'dan
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, koronavirüsü sebebiyle ara verilen ve ne zaman başlayacağı belli olmayan liglerin Antalya 'da oynanıp bitirilmesi önerisine ilk destek Spor Turizm Birliği Başkanı Şamil Yaşacan'dan geldi. Yaşacan, "Tüm dünya liglerini Antalya'da oynatabiliriz, alt yapımız hazır. Biz bunu çok güzel şekilde organize edebiliriz" dedi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) telekonferansla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Antalya'nın liglerin tamamlanması için en uygun yer olduğunu açıklayarak, "Bu maçları oynamak için iyi bir ortamın olması gerekiyor. Her şey bittikten sonra ya da daha azaldıktan sonra oynanması gerekiyor. Benim kendi düşüncem bütün takımların Antalya'ya gelmesi. Hatta 2. Lig takımları bile gelebilir. Çünkü bütün takımlar için orada otel, saha her şey var. Baktığınız zaman bilim adamlarının, profesörlerin, doktorların paylaştığı şeylerden bir tanesi de maçların sıcak yerlerde oynanması. Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Maçlar da gündüz yada akşam oynanırsa, artık herkeste stres, sıkıntı, gerginlik her şey var. Olaylarda inşallah düzelir o zamana kadar. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" şeklinde konuştu.

Yaşacan: "Biz bunu çok güzel şekilde organize ederiz"

Spor Turizm Birliği ve TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Müthiş bir teklif" diyen Yaşacan, "Antalya pırıl pırıl bir şehir. Otellerin hepsi şuanda boş zaten. Futbolcular sağlık kontrolleri yapılarak otele alınırlar. Bu süreçte otel çalışanları da evine gitmek yerine otelde konaklar böylece dışarıdan virüs taşınması engellenmiş olur. Ligi bitirmek için haftada 2-3 maç yapılabilir, farklı çözümler bulunur. Maçlar zaten seyircisiz oynanacağı için de bir sorun olmaz" şeklinde konuştu.

"Tüm dünya ligleri özel uçaklarıyla Türkiye'ye gelip oynayabilir"

Bütün dünya liglerini Antalya'da oynatabileceklerini dile getiren Yaşacan, "Bütün dünyaya çağrıda bulunuyorum, tüm dünya liglerini Antalya'da oynatabiliriz, alt yapımız hazır. Özel olan 200 sahamız var. Her kulübün kendi özel uçağı var, özel uçaklarıyla gelebilirler" diye belirtti.

"Basketbol ve voleybol da dahil edilsin"

Futbol açısından güvenli bir ortam oluşturulacağını belirten Yaşacan, basket bol ve voleybol karşılaşmalarının da Antalya'da yapılabileceğini aktardı. Yaşacan, "Biz bunu çok güzel şekilde organize edebiliriz" dedi. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Rıza Çalımbay, Sivasspor, Antalya, Spor
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Haberler ›› Spor ››Rıza Çalımbay'ın ligi tek ilde bitirme teklifine ilk destek Antalya'dan - Spor
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