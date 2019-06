Rıza Çalımbay: "İyi oyuncular alacağız"

Kaynak: İHA

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , uzun süreden beri oyuncu izlediğini belirterek, takıma iyi futbolcular alacaklarını söyledi.DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yapılacak olan transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. Kırmızı-beyazlı ekiple 1 yıllık anlaşmaya imza atan Çalımbay, yeni sezonda başarılı ve güzel bir kadro kuracaklarını söyledi. Konyaspor 'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir oyuncu seyrettiğini ifade eden 'Atom Karınca' lakaplı hoca Çalımbay, "Çok oyuncunun gitmesi aslında bir avantaj. Şöyle ki kendi takımımızı yapmış olacağız. Biz Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süreden beri oyuncu seyrediyoruz. Türkiye 'de de Avrupa 'nın hemen hemen her yerinde de. İyi oyuncular kazandıracağız buraya. Onun için bu bir avantaj. Önemli olan bu oyuncuları transfer edebilmek bir an önce. Yani çok oyuncunun gitmesi dezavantaj olmayacak. Bundan önce geldiğimizde de zaten çok iyi oyuncuları kazandırmıştık. Aynı şekilde yapacağız" şeklinde konuştu."Süresi önemli değil"Sivasspor ile yapılan anlaşmanın süresinin öneminin olmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Süresi bence önemli değil. Önemli olan burada yapacağımız işler. Buralara başarılara imza atmak için geldik. Ben ilk geldiğimde de 1 yıllık yapmıştım, 3 yıl burada kaldım. Yine aynı şekil olur. Yani bana göre süresinin hiç önemi yok. Önemli olan bizim işlerimizin çok iyi gitmesi. İyi gittiği takdirde de sonuna kadar buradayız. Gitmeye niyetimiz yok. Her şeyimiz burada zaten. Bu nedenle önemli olan Sivasspor'un başarılı olması" ifadelerini kullandı. - SİVAS