Rıza çalımbay: mili maç araları çok önemli

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, milli maç arasını çok önemsediğini belirterek, "Hem yeni gelen hem de hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar için bu ara çok önemli" dedi.Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günlük iznin ardından, ligin 4'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Daha sonra antrenman açma germe ve ısınma hareketleri ile devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan yeni transfer Barış Yardımcı, A Milli takım kadrosunda bulunan Emre Kılınç ve izinli olan Yatabare ile Arouna Kone katılmadı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay milli maç arasını çok önemsediğimizi belirterek, "Hem yeni gelen hem de hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar için bu ara çok önemli. Yarın bütün takım olarak bir araya geleceğiz. Her şeyden önce geçen 3 haftayı değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle son oynadığımız 2 maç bizim için çok önemliydi. Bu maçlar istediğimiz gibi bitmedi. Daha iyi bitirebilirdik. Yaptığımız bazı hatalar var, iyi yaptığımız şeyler de var. Hepsini gözden geçireceğiz. Kendi aramızda konuşacağız" dedi."MAÇLAR FİNAL NİTELİĞİNDE"TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacaklarını kaydeden Çalımbay, "Adana Demirspor ile hazırlık maçı aldık. Onda da oynamayan ve hazır olmayan arkadaşların hepsini oynatacağız. Ligde oynayacağımız Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları bizim için final niteliğinde maçlar. Bu maçlara yüzde yüz şekilde hazır olmamız gerekiyor. Özellikle Gazişehir Gaziantep maçının ikinci yarısında oynadığımız oyunun daha üzerine çıkmamız gerekiyor. Onun için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız" diye konuştu.Çalımbay, A Milli takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan Emre Kılınç'ın görev alması durumunda en iyi şekilde mücadele edeceğini söyledi.Takımda sakatlığını bulunan futbolcuların son durumu hakkında da bilgi veren Çalımbay, Marcelo Goiano'nun gelecek hafta çalışmalara başlayacağını belirterek, Medipol Başakşehir maçında görev alabileceğine inandığını söyledi. Çalımbay, ayrıca Hugo Vieira ve Fernando Andrade gibi futbolcuların arada daha iyi seviyeye geleceğini belirterek, "Fernando tam olarak hazır değil. İnşallah bu 10 gün içinde onu da iyi bir duruma getireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

-Antrenmandan detaylar