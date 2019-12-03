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Rıza Çalımbay: Oyun disiplininden kopmadık, güzel bir galibiyet aldık

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

03.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:26Rıza Çalımbay: Oyun disiplininden kopmadık, güzel bir galibiyet aldık

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Demir Grup 'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyun disiplininden kopmadıklarını söyleyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık. Kupa maçlarına ciddi bakmak gerekiyor. Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı. Yeni Malatyaspor'a karşı en önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak  Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rıza Çalımbay'ın açıklamaları



Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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