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Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, röportaj esnasında telefonunun çalmasıyla bir anda kendisini transfer görüşmesinde buldu. Rıza Çalımbay, kadroya katmak istedikleri Abdelhamid Sabiri ile telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

21.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:30

Son olarak 'ı deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren 'da teknik direktör Rıza Çalımbay, CNN Türk'e konuştu.

Sezon değerlendirmesi yapan başarılı teknik adamı tam o anda ilgilendikleri oyuncu arayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

"TAM ARADIĞIMIZ OYUNCU"

Canlı yayında transfer görüşmesi yapan Çalımbay, "Alo, merhaba. İyiyim, iyiyim Turgay nerede?" dedi.

Daha sonra telefonu Turgay isimli menajerin alması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, "Çocuğu almak istiyoruz. Kendisi de istiyorsa alacağız işte yani, ihtiyacımız da var. Seyrettik, beğendiğimiz bir oyuncu. Sen önce kendisine şunu sor; o hangi pozisyonda oynuyor? En çok nereyi seviyor? Tamam işte tam aradığımız oyuncu işte. Turgay biz onu iyi seyrettik de karar verdik. Yani biz boş oyuncu almak istemiyoruz. Seyretsin bizim maçlarımızı, her maç gol atıyoruz. Gol atmadığımız maç yok." diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

GÖRÜŞÜLEN İSİM ABDELHAMİD SABİRİ

Öte yandan Çalımbay'ın görüştüğü oyuncunun, Paderborn'da oynayan Alman futbolcu Abdelhamid Sabiri olduğu ortaya çıktı.

Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
DEGO:SAMET AYBABA VE RIZA ÇALIMBAY ACİLEN GÖREVE BAŞLAMALILAR. S. DİREKTÖR SAMET, T. DİREKTÖR RIZA YRD. T. DİREKTÖR ÜZÜLMEZ YADA SERGEN. . . BAŞKA ÇARE YOOOKKK. . .
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RUHI-BJK:ŞU YÖNETİMLE AMAN BAŞLAMASIN, BATAR. . .
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