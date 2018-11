Rıza Çalımbay: "Uyuşmazlığın Ne Olduğunu Bilmiyorum" (Görüntülü) (Yeniden)

13 Kasım 2018 Salı 15:04



"Hedefsiz birisi değilim""Benim hiçbir sorunum olmadı""Takımlarımın en büyük özelliği mücadelesidir""Ayrılalım dediler ve ben tamam dedim"İsmail AKKAYA/ KONYA,Atiker Konyaspor'un tek taraflı olarak dün yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, "Ben dün İstanbul'daydım. Beni çağırdılar. Ben takımla ve futbolcularla ilgili bir sorun olduğunu sandım. Ama yolları ayırdığımızı söylediler. Sebep olarak da başarıdan yana sorun yok, şehir uyuşmazlığı var, dediler. Benim başarım ortadadır. Daha önce çalıştırdığım çoğu takımı bulunduğu noktadan alıp, en üst seviyeye getirdim" dedi.Atiker Konyaspor yönetimi, dün teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırma kararı aldı. Kararın alınmasının ardından resmi internet sitesinden Çalımbay ile yolları ayrılmasıyla ilgili nedenleri açıkladı. Bugün kentten ayrılacak olan Çalımbay, dün İstanbul'da olduğunu ve yöneticilerin çağırdığını belirtti. Çalımbay, takım ve futbolcular arasında sorun olduğu düşünceyle geldiğinde, yöneticilerin kendisiyle çalışmak istemediklerini söylediğinde, teklifi kabul edip, yolları ayırdığını kaydetti."HEDEFSİZ BİRİSİ DEĞİLİM"Yeşil-Beyazlı yönetim tarafından bugün yapılan açıklamanın yüz yüze yapılan konuşmada kendisine söylenmediğini belirten Çalımbay, "'Bana yöneticiler, başarıdan yana sorun yok, sadece şehir uyuşmazlığı varmış, onu söylediler. Ama bugün yaptıkları açıklama farklıydı. Açıklamadaki ifadeleri yüz yüze görüştüğümüzde söylemediler. Benim hedeflerim hep yukarısıdır. Konyaspor'a gelirken de, yönetime hedeflerimin ne olduğunu söyledim. Ben hiçbir zaman düşmeye oynayan bir takım istemem. Şimdiye kadar düşme noktasında olan birçok takımı bulunduğu noktadan alıp, üst seviyelere getirdi. En son Trabzonspor, 13'üncü sıradaydı, o takımı 5'inci bitirtirdik. Bir yıl önce Antalyaspor, sonuncuydu 5'inci sırada bitirtirdik ve son saniyelerde Avrupa kupaları olmadı. Biz böyleyiz. Denizlispor'u düşmekten aldık, Avrupa kupalarına götürdüm. Hedefsiz birisi değilim" ifadelerini kullandı."BENİM HİÇBİR SORUNUM OLMADI"Kulübün 'Her röportajda yetersizlikten bahsedilmesi, mağlubiyetlerin tamamında sorumluluğun futbolcularımıza yüklenmesi' şeklindeki açıklama hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Ben oyuncularımı suçlamam. Hatalarımız olabilir. Onlarda hata yapmış olabilir. Oyunda her şey olabilir; ama direkt oyuncuları suçlama diye bir şey yok. Öyle söylemelerine gerek yok. Biz, bir takımdan ayrılırken geride bembeyaz sayfa bırakıp gidiyoruz. Burada da kimseye bir şey söyleyemeyiz. Bugüne kadar ne oyuncularla, ne yöneticilerle, ne taraftar ve şehirle benim hiçbir sorunum olmadı." diye konuştu."TAKIMLARIMIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ MÜCADELESİDİR"Çalımbay, kulübün yaptığı açıklamada 'maçların ikinci yarısında takımın kondisyonunun düştüğü' yönündeki ifadeye yönelik olarak ise, "İkinci yarıda takımın kondisyonu bitiyor demişler. Öyle bir şey yok. Mümkün değil. Biz Beşiktaş maçını son dakika aldık. Bir hafta önce Sivasspor'a karşı oynadık. Benim takımlarımın en büyük özelliği mücadelesidir" dedi."UYUŞMAZLIĞIN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"'Şehir uymazlığı' konusuna da anlam veremediğini ifade eden Çalımbay, "Bende bilmiyorum uyuşmazlığın ne olduğunu. Takımda futbolcularla her türlü arkadaşlığımız var. Çalışmalarımız mükemmeldi. Aksine yöneticiler, benimle son konuştuklarında futbolcularla ilgili farklı bir şey söyledi. Ben 'böyle bir şey olamaz' dedim. 'Benim takımım aslan gibi, insanı olarak çalıştığım en iyi takımlardan bir tanesidir' dedim. O yüzden takımdaki çocukları bir tek laf söyletmem" şeklinde konuştu."AYRILALIM DEDİLER VE BEN TAMAM DEDİM"Yöneticilerin kendisine anlaşarak ayrılma önerisinde bulunduğunu ifade eden Çalımbay, "Ben niye anlaşarak ayrılayım. Takımım sondan ikinci değil, küme düşme durumunda değil, ayrılma teklifini ben yapmadım. Ayrılalım dediler ve ben tamam dedim. Ayrıca özellikle şunu belirteyim benim hiçbir takımda tazminatım yoktur. Hiçbir takıma tazminat koymam. Öyle bir şeyim yok. Kimseyle kötü bir şeyim yok; ne oyuncu, ne taraftarla sorunum yok. Ben sadece işime bakarım" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜRıza Çalımbay'ın açıklamalarıDetaylar